Рукавишников и Ко продолжают настаивать на повышении тарифа

Уже несколько месяцев жителей Сыктывкара готовят к повышению цен на проезд в автобусах. Руководитель «САТП № 1» Александр Рукавишников, который фактически руководит всеми автобусными перевозками в городе, в многочисленных интервью твердит одно: тариф нужно срочно повышать.

В Минстрой Коми поступило заявление от «САТП № 1» на установление тарифа на перевозки пассажиров в Сыктывкаре в размере 25 рублей. ООО «САТП № 1» обосновывает увеличение тарифа инфляцией, ростом стоимости топлива, а также необходимостью приобретения новых автобусов.

Предельный срок рассмотрения тарифной заявки — 90 дней. Новый тариф вступит в силу через 10 дней после опубликования в СМИ. Возможно, уже в июне горожане будут платить за автобусный билет по 25 рублей.

«Трибуна» регулярно поднимает проблему тарифов. Только в этом году данной теме было посвящено две публикации («Скандал заказывали?» от 13 января и «Альфа — в трансе» от 17 февраля). По расчетам наших экспертов, при создавшейся ситуации, когда все маршруты находятся в одних руках, перевозки могут быть рентабельными даже при 17 рублях за билет.

Другая арифметика

На днях редакция «Трибуны» провела «круглый стол», в котором приняли участие руководители «Комиавтотранса» и «Альфа-Транса», республиканского профсоюза транспортников. Тема — обоснование тарифов на проезд.

Максим Тепляков, руководивший ООО «Альфа-Транс» в 2013 году (при цене билета в 17 рублей), убежден, что тариф повышать нет оснований. У него имеются все расчеты, которые доказывают, что предприятие даже при более низком, чем сейчас, тарифе в 20 рублей работало вполне нормально. Регулярно и вовремя выдавалась зарплата, выплачивались премии и стимулирующие надбавки, не говоря уж о налогах.

В то время (в 2013 г.) рынок был поделен между несколькими перевозчиками, причем «Альфа-Транс» обслуживал не самые «жирные» (читай — рентабельные) маршруты. До 60% маршрутов обслуживали конкуренты, у которых «денежных» рейсов было больше (это была структура авторитетного бизнесмена Валерия Веселова, который сейчас находится под следствием). И за восемь месяцев, в течение которых Тепляков возглавлял «Альфа-Транс», в кассу предприятия поступило 768 миллионов рублей от продажи билетов за проезд в городских автобусах. Не трудно подсчитать, что за год эта сумма достигла бы миллиарда. А с учетом выручки конкурентов весь автобусный транспорт заработал в Сыктывкаре не менее двух миллиардов рублей! Этих денег вполне хватало на стабильную работу предприятия, на приобретение техники, запчастей, топлива.

Но Теплякова уволили. По всей вероятности, хорошие итоги работы «Альфа-Транса» были не нужны конкурентам и их покровителям во власти. После этого у предприятия стали быстро расти долги, «Альфа-Транс» обанкротили. Что интересно: уже при тарифе в 20 рублей в кассу за год поступило даже не 786 миллионов, а почти вдвое меньше. Спрашивается: как такое могло быть? Впрочем, это уже вопрос к правоохранительным органам.

На месте обанкроченного «Альфа-Транса» появилось некое «САТП № 1», которое возглавил Александр Рукавишников. Он приехал из Твери после серии скандалов, связанных с переделом тверского рынка автоперевозок.

Хотеть не вредно

В конце прошлого года «отцы города» провели весьма странный аукцион, в результате которого цена за лоты выросла едва ли не в сотни раз! Победил кошелек «САТП № 1». И всем стал заправлять как раз господин Рукавишников. После победы на аукционе он повел себя как типичный монополист — заявил о том, что увеличения тарифа не избежать. Однако далеко не все специалисты с этим согласны.

Бывший руководитель компании «Комиавтотранс» Роман Быков был отстранен от должности после того, как в прошлом году представил свой план вывода предприятия из кризиса. Все его выкладки и предложения и сейчас находятся в Минтрансе. Главное требование на сегодняшний день — проведение независимого аудита. По мнению Быкова, новый тариф в 25 рублей — из разряда «хотелок» и ни на чем не основан. Проверка должна выявить объем средств, которые «приходят» с линии. Особенный упор должен быть сделан на так называемые «выпадающие доходы». А эти суммы просто огромные. И они растворяются в общей массе денег практически бесконтрольно.

Провести аудит нужно прежде, чем приступать к утверждению тарифа на проезд. А еще, как считает Р. Быков, требуется изучить пассажиропоток, чтобы иметь точное представление о доходах и расходах. Причем такой анализ делается в течение года, по каждому сезону получаются свои цифры. Предыдущий делался пятилетку назад, когда рынок был абсолютно другой, как и условия хозяйствования. Без аудита и изучения пассажиропотока заводить разговор о повышении цены на проезд в автобусе бессмысленно.

Вот только заинтересует ли чиновников министерства мнение опытных специалистов-транспортников?

Анатолий ПОЛЬКИН.