Руки прочь от Советов! Жители Сосногорского района «прокатили» непопулярную инициативу властей

Попытка чиновников провести в Республике Коми муниципальную реформу, инициированную федеральным центром, с треском проваливается. Очередной провал случился в Сосногорском районе.

Напомним, что против реорганизации муниципальных районов в муниципальные округа уже выступили жители Печорского и Сысольского районов, в ноябре к ним присоединился и Сосногорский район.

У людей хорошая память

«Трибуна» уже на протяжении шести лет пишет об этой сомнительной затее федерального центра, где понимают, что нынешняя модель местного самоуправления попросту не работает, поэтому надо ее как-то реформировать. Но на этот раз в Москве не придумали ничего лучшего, как упразднить сельские и поселковые Советы, которые, видимо, и тормозят путь к светлому капиталистическому будущему.

Но люди помнят, что все предыдущие «реформирования» местной власти заканчивались крахом. Поэтому попросту не верят, что сейчас наконец-то получится сделать что-то путное и полезное для простого народа.

А еще свежи в памяти сладкие посулы, связанные с пенсионной реформой, когда людям обещали «молочные реки и кисельные берега» лишь бы проголосовали за нее. А все обернулось банальным обманом: возрастную планку выхода на пенсию повысили на пять лет, государство сэкономило средства, вот и вся реформа.

Под бурные аплодисменты

В октябре на внеочередной сессии Совета муниципального района «Сосногорск» фракция «единороссов» инициировала принятие проекта решения по преобразованию района в округ, что в дальнейшем должно привести к упразднению Советов городских поселений Сосногорск, Войвож и Нижний Одес.

Против реформы выступило лишь депутатское меньшинство в лице представителей КПРФ. На ноябрь были намечены общественные слушания, чтобы заручиться поддержкой населения.

Общественные слушания прошли, а в Войвоже после их окончания даже были слышны аплодисменты. Так местные жители отреагировали на единодушное решение отклонить сомнительную реформу.

По словам депутата Совета Сосногорского района Никиты Авзина, актовый зал в местном Доме культуры попросту не уместил всех желающих, и большая часть войвожцев дожидалась результатов слушаний на улице.

Депутаты Совета Войвожа также высказали свое категорическое «нет» сомнительной реформе.

Жители поселка вышли на митинг

Еще больший позор для власти случился в Нижнем Одесе, где депутаты вообще отказались рассматривать вопрос о самоликвидации, а общественные слушания прошли в форме митинга. Сама муниципальная реформа была названа попыткой передать рычаги управления городскими поселениями бюрократическому аппарату сосногорской администрации.

Участники митинга потребовали от правительства Республики Коми и Госсовета РК срочно разработать и принять эффективную программу кадрового обеспечения муниципальных и государственных учреждений здравоохранения «с многократным усилением мер по привлечению медицинских кадров и с существенным увеличением финансирования этой программы. В социальном государстве жизнь и здоровье людей должны быть бесценны!»

Отыгрались…

Правда, чиновники отчасти отыгрались в самом Сосногорске, где общественные слушания были проведены «как надо». Никита Авзин эту схему уже давно просчитал: «Подобные процедуры администрация проводит в будний день, не позже окончания своего рабочего дня, дабы минимизировать общественный резонанс. На них в основном присутствуют чиновники и зависимые от них бюджетники для имитации демократической процедуры…»

Результат в Сосногорске был предсказуемым – «народ» якобы поддержал ликвидацию советской власти. Но это слабое утешение для чиновников, ведь они хорошо понимают, что муниципальную реформу в Сосногорском районе они все-таки провалили. Кто следующий на очереди?

Сергей МОРОХИН.