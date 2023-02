Об этом знаменитом мистике конца ХХ века на Западе изданы книги, переведенные на несколько языков. Но, как ни парадоксально, об уроженце столицы Коми почти ничего не знают на его малой родине.

Владимир Шуктомов родился в Сыктывкаре 21 января 1957 года. Мать – русская, отец – коми. Володя рос необычным ребенком. Например, он читал книги со скоростью переворачивания страниц, а потом мог пересказать наизусть любой абзац. Но с одноклассниками не общался, был замкнутым и молчаливым. Когда ему было 12 лет, он подобрал утонувшего голубя и оживил его, держа в руках. Это было первое проявление его дара. После седьмого класса его перевели в биологический класс школы-интерната № 45 для особо одаренных детей в Ленинград.

Сбежал из психушки

Когда в восемнадцать лет он вернулся в Сыктывкар, его отправили в психушку, откуда Володе каким-то чудом удалось сбежать. Он вновь отправился в Ленинград и в 1973 году поступил на биологический факультет ЛГУ. Шуктомову нравилось изучать мир природы, а еще читать самиздатовские книги по эзотерике. Когда их нашли у него, то отчислили из вуза за чтение нелегальной литературы.

После этого Владимир путешествовал автостопом по стране, встречался с целителями. В этот период он самостоятельно покрестился – окатил себя водой из лесной речки. И после этого на него сошел поток особой энергии, а сверхъестественные способности проявились в полной мере.

Внешне Тоша (такое имя он дал сам себе) был похож на типичного неформала своего времени. Он любил Led Zeppelin, модные джинсы и постоянно курил. У него была гражданская жена и росла дочь. Тоша писал рассказы и стихи, которые расходились в самиздате под псевдонимом Владимир Шелест. Подборка стихов в 1981 году была опубликована в журнале «Часы».

Читал мысли, лечил руками

Илья Беляев так описывает Тошу: «Светло-рыжие волосы до плеч, взгляд зеленоватых глаз всегда был спокоен и тверд. Он рисовал странные знаки и писал какие-то непонятные иероглифы. Листы с этими иероглифами и знаками покрывали стены комнаты, где он жил. Кроме того, он лечил людей руками».

Владимир лечил как потоком энергии, проходящим через руки, так и при помощи кунта-йоги. Это йога магических символов, знания о которых, как он говорил, сами пришли к нему во время одного из его путешествий. Он просто увидел их в воздухе над собой, когда сидел на берегу озера. Каждый из этих символов имел определенную магическую силу. Бумажка с нарисованным на ней символом Кунты лечила, снимала боль и воздействовала на сознание человека. Целитель создавал свой текст «Сутра Короны».

Говорили, что Тоша читал мысли людей и предсказывал события. Мог долго обходиться без еды и воды, жить в палатке на морозе по полгода и разрушать камни, нажимая на них пальцем. Его день начинался с рисования, лечения больных и записью «Сутра Короны». Потом он занимался со своими учениками. Как хиппи, он любил свободу и никогда не делал того, чего не хотел – не работал, не учился, а паспорт выбросил.

Меняя сознание

В Ленинграде Тоша в конце 1970-х собрал группу единомышленников. Поначалу в нее входили Илья Беляев, Джон (Вадим Черных) и Ганс (Сергей Илюхин). Затем численность группы возросла до 20 человек. В истории группы были самоубийства, преследование спецслужб, столкновения с нечистой силой, чудеса, приключения и поиски Шамбалы, любовь и предательство.

Материально они обеспечивали себя целительством, а жили на разных квартирах. Тоша «подключал» своих учеников к потоку энергии, а они в свою очередь передавали его людям, которых целили. Тоша считал, что на всей планете постоянно идет борьба сил света и тьмы. Как только где-то возникает средоточие сил света, силы тьмы начинают свою охоту на них. Чтобы защитить своих учеников, Тоша их тренировал. Члены группы практиковали энергетическую борьбу хэйки.

Тоша разработал систему психотехник, меняющих сознание человека. К примеру, одной из этих психотехник была Диса. Она заключалась в том, что нужно просто делать только то, что хочешь в данный конкретный момент, и следовать внутреннему импульсу, отключая привычный

контроль ума.

Участники группы, жившие в потоке Тошиной энергии, рисовали, работали с символами кунта-йоги, целили, занимались хэйки, а также учились получать информацию из пространства. Тоша иногда рассказывал о своих прежних жизнях – когда-то он был африканским шаманом, а еще раньше жил на другой планете.

«Тунеядец» и «сектант»

В 1980 году Тошу вызвали на «беседу» в органы. Оставаться в Ленинграде стало опасно, и группа переехала в Армению. Там прошел раскол группы – от Тоши ушел один из самых первых его учеников Илья Беляев. Его поддержала еще пара адептов. Уход Ильи изменил психологический настрой не только у Тоши, но и в группе в целом. Группа вернулась в Ленинград. Тут Тоша куда-то исчез и вернулся лишь через несколько месяцев. Оказалось, что зимой он один жил в лесу в летней палатке. К этому времени основная часть людей потеряла надежду на его возвращение. Осталось лишь несколько человек. Тоша прекратил деятельность как наставник.

В 1985 году покончил с собой близкий ученик Тоши – Ганс. Тоша при этом находился в соседней комнате, но не успел спасти друга. Тошу арестовали как подозреваемого в убийстве, организатора секты и тунеядца. После несколько месяцев допросов его отпустили под подписку.

Звезда закатилась

После этого Тоша еще путешествовал в одиночестве и, казалось, стал снова обретать силу, но поздней осенью 1987 года труп 30-летнего мистика в лесу под Архангельском (в восьми километрах от Белого моря) нашел лесник. Тело не имело неприятного запаха и не разлагалось. Звери его не тронули, хотя оно пролежало в лесу несколько месяцев. Официальная причина смерти – остановка сердца…

В середине девяностых Илья Беляев написал книгу о жизни учителя «Tausha: The Life and Teachings of a Russian Mystic». Книга вышла на английском языке в 2001 году в Нью-Йорке и позднее была переведена на французский, итальянский и немецкий языки.

После возвращения Беляева в Россию книга была переработана автором и издана в 2002 году под названием: «Тоша: Русский Будда», через два года вышло издание «Острие Кунты: Путь русского мистика». Беляев называет нашего земляка «яркой звездой среди русских духовных искателей конца ХХ века».

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.