«Русский язык в сто раз труднее яванского», – считает топ-менеджер Сыктывкарского ЛПК

Генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер входит в число самых известных фигур Коми. Причем не только в качестве представителей бизнеса. Учитывая объем социальных обязательств, которые традиционно берет на себя компания, и отнюдь не только в отношении собственных работников, ее генеральный директор все чаще мелькает в новостях именно общественной жизни.

В общем, этот человек постоянно находится в центре внимания. На недавней встрече с журналистами, которые регулярно проводит руководство лесопромышленного комплекса, у «Трибуны» появилась возможность задать господину Пеллеру несколько вопросов личного характера.

По ступенькам карьеры

Для начала — краткая биографическая справка. Клаус Пеллер родился 14 августа 1967 года в Зальцбурге (Австрия). Там же окончил коммерческое училище.

Получил степень магистра в области делового администрирования со специализацией в области маркетинга и управления информацией в университете Граца. Свою карьеру начал в августе 1992 года в Jenbacher Werke (сейчас входит в General Electric). Затем работал в группе VA TECH (мировой лидер в производстве водоочистного оборудования), с мая 1995-го по декабрь 2000 года занимал различные должности в подразделениях группы в Индонезии.

Затем К. Пеллер пришел в компанию Frantschach (входит в Mondi) на должность вице-президента по финансам. В сентябре 2009 года был назначен финансовым директором Mondi Uncoated Fine Paper & Containerboard. В июле 2011 года направлен в Сыктывкар на должность заместителя генерального директора ОАО «Монди СЛПК» по лесным вопросам.

С 1 марта 2012 года — генеральный директор предприятия. Весной 2013 года покинул эту должность, однако в июне 2014 года вернулся.

«Дети быстрее учатся»

Возвращение Клауса Пеллера на должность гендиректора Монди СЛПК способствовало тому, что он практически переехал жить в Россию.

— Клаус, напомните, в каком году вы начали изучать русский язык?

— Я очень хорошо помню в каком — в 2011-м.

— Однажды вы заявили, что русский язык труднее яванского, который вы тоже изучили. А теперь, по прошествии стольких лет, вы помните яванский язык?

— Да.

— И можете на нем общаться?

— Да, конечно.

— Но русский язык для вас по-прежнему труднее, чем яванский?

— Конечно. В сто раз.

— ?! Но русский ведь тоже вроде как европейский.

— Тем не менее он значительно труднее других европейских языков. Из-за этого, я считаю, русские люди лучше говорят на английском и немецком языках. И для них все остальные языки значительно легче. Ну, кроме китайского, наверное, и японского. Я имею в виду, конечно, тех, кто вообще разговаривает на иностранных языках. Они их очень хорошо знают. Для меня это удивительно. Я это отметил, когда только сюда приехал.

— Ваша супруга и ваши дети говорят на русском языке?

— По большей части да, конечно. Дети вообще быстрее, чем взрослые, учатся другим языкам.

Футбольные страсти

— Где вы сейчас проводите большую часть года? В России?

— Сто процентов. Мои дети в России учатся, я здесь живу.

— Сегодня главная тема в России — чемпионат мира. А вы продолжаете играть в футбол?

— Да, конечно. Но я уже становлюсь немного старым для этого, приходится тратить больше сил (улыбается).

— Поясню подоплеку своего вопроса: несколько лет назад футбол был под особым покровительством одного из руководителей Республики Коми. И ваша компания тоже принимала участие в этом покровительстве.

— Мы до сих пор спонсируем футбол в республике.

— Однако сейчас этого политического покровителя нет в силу известных обстоятельств. С кем же вы сейчас играете в футбол?

— С футболистами команды администрации главы республики. Мы играем на Центральном стадионе по вторникам и четвергам. С семи вечера до половины девятого.

А скоро я планирую прокатиться на воздушном шаре. Первый раз в жизни пролечу. Надеюсь, что это будут незабываемые и великолепные ощущения.

Беседовал

Валерий СИДОРОВСКИЙ.