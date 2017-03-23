Рухнула еще одна финансовая пирамида

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело в отношении руководителей кредитно-потребительского кооператива «Народная касса». Те подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Поводом стало обращение двух жительниц столицы. Они внесли в организацию деньги в общей сумме более 400 тысяч рублей, однако

обещанной прибыли не получили.

В настоящее время в полицию Сыктывкара с аналогичными заявлениями обратились более 30 человек, которые заключили с кредитной организацией договоры вкладов под привлекательные проценты.

Выяснилось, что в «Народную кассу» люди вносили деньги, польстившись на огромные проценты, которые обещали им организаторы.

Самый меньший взнос обманутых вкладчиков составил 30 тысяч рублей, самый большой превышает два миллиона рублей.

МВД по Коми предупреждает жителей республики, что в основном от подобных финансовых махинаций страдают незащищенные слои населения, которые вкладывают последние, а то и кредитные средства в надежде сорвать куш.

Для выяснения масштабов деятельности КПК «Народная касса» необходимо установить реальное количество вкладчиков и заемщиков.

Полиция Сыктывкара просит всех пострадавших обратиться в отдел полиции по месту жительства или по телефонам дежурной части: 8(212) 28-26-00,

28-26-01, 28-26-02.