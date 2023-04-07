На станции Сейда под Воркутой пассажиры шумно выгружаются – с рюкзаками, санями. Но рыбачка Евгения Сажина уже третий день проводит с ночевками на реке. Чтобы мы с ней могли встретиться, девушка присылает нарисованную от руки карту: идти вдоль реки Усы километра три, потом посреди реки появится желтая палатка.

Так и есть – яркое пятно на белоснежном льду видно издалека. Похоже, что к месту клева Евгении решили присоединиться другие рыбаки, пробурив неподалеку от ее палатки свои лунки. Но каждому из них все равно достается немного своей удачи.

Мужички скромно вынимают из котомок парочку небольших блестящих рыбок. Свой же улов Евгения Сажина не прячет – одна-единственная рыбина лежит на льду. Огромный налим, уже остекленевший на морозе, кажется нереальным, а каким-то мастерски сделанным чучелом из музея. И, судя по взглядам рыбаков, они слегка завидуют коллеге.

Домик на льду

Воркутинка Евгения Сажина приглашает забраться внутрь палатки и знакомит с обстановкой 2 на 2 метра под желтым куполом. Рыбацкие вылазки она устраивает сразу на несколько дней. Поэтому у нее здесь все давно продумано и

обустроено. С одной стороны палатки пробурены три лунки, над которыми красным клювом нависли поплавки, с другой – сложены вещи, посередине – туристический коврик. Тесное пространство палатки обогревает «жучок» на бензине, на нем же Евгения готовит еду.

Внутри воздух теплый, нагретый, поэтому можно немного разоблачиться, снять шапку, рукавицы. Поглядывая на поплавки, Евгения рассказывает о том, как променяла юг на Заполярье.

В 20 лет Евгения уехала из Воркуты в Италию, 11 лет прожила там. Но когда осознала, что даже думать она начала не на русском, а на итальянском языке, вернулась. Заполярная жизнь оказалась привлекательнее чужих мест. «Здесь рыбалка, сплавы. Для меня рыбалка не просто хобби, я этим живу», – говорит Евгения.

– Я много где побывала, много что видела. Мир надо изучать в отпуске, а жить надо дома. Смотрите, какие места здесь рядом. Полярный Урал чего только стоит, какая вода чистая на Соби, – и тут же осекается. – У нас и река Уса такая же была. До аварии на очистных в Воркуте.

Высокая цена рыбалки

Рыбалка в Заполярье, как отмечает Евгения, это отличный бизнес. В Воркуту приезжают туристы из разных мест, нанимают вездеходы и уезжают в верховья рек. Пятидневный тур с заброской к подножию Уральских гор и с проживанием в бревенчатом доме обходится в 110-150 тысяч рублей с человека. Но, несмотря на дороговизну, туры востребованы. Однако, по мнению Евгении, люди едут в такие туры вовсе не за уединением и девственной красотой Полярного Урала.

– Приезжают, как правило, потребители, хапуги. Они не понимают, что не надо брать молодняк рыбы, забирать все подряд. У них одна цель – «отбить», окупить тур. Я не рада таким туристам.

Как говорит Евгения, местные рыбаки знают, что летом, когда она сплавляется по реке, с ней лучше не пересекаться.

– Если я вижу, что они берут молодняк, ругаюсь со всеми, потому что есть ограничения в ловле, – напоминает Евгения. – Существует нерестовый запрет, есть ограничения по размеру рыбы. Нельзя брать хариуса, который от начала луча хвоста до конца рыла меньше 26 см. Это придумали не просто так! Хариусу такой длины 3-5 лет. К этому возрасту он должен один раз дать потомство. Когда ограничивают размер рыбы для вылова, то тем самым защищают природу. Надо, чтобы каждая рыбка хотя бы раз в жизни дала потомство, чтобы в реке что-то осталось. Чтобы рыба была и завтра, и через год, и через 100 лет. Но люди этого не понимают.

Над чудаковатой воркутинкой иронизируют, когда она отпускает пойманную мелочь, потому что та, по их мнению, достанется другому рыбаку. Но она возражает, что отпущенная ею рыба успеет подрасти, дать потомство, а к Евгении вернется уже нормальных размеров.

– У меня в улове хариус 450, 500 граммов и выше. Это рыба, которая уже три-четыре раза отметала икру. Какой смысл выбивать молодь? У нас в Воркуте много ставят сетей. Сети разрешены, если у них правильного размера ячеи, на одного человека не более 35 метров, и сети подписаны. Но на реке-то нет контроля.

Брать от реки с умом

Кроме того, что и сами рыбаки игнорируют правила ловли, за рыбаками, по ее мнению, не ведется должный контроль. Поэтому, как говорит Евгения Сажина, порой более сознательные рыбаки объединяются и сами идут по реке с «кошками», чтобы вытащить из воды поставленные сети.

– Причем люди приезжают, сети поставят и забудут о них. Или напьются, или не захотят из-за непогоды доставать, а рыба в сетях гниет, утки попадаются. И такое у нас встречается. Вот поэтому мужики идут по реке и сами сети чужие убирают.

Евгении и самой приходилось убирать оставленные без присмотра сети из реки. В прошлом году во время сплава рыбачка сняла сетку около поселка Хановей, которая перекрыла каменный перекат.

– Для хариуса перекат – основной дом. Там идет приток кислорода, а под перекатом находится скопление ручейника – основное питание хариуса. В спокойной воде хариус особенно не задерживается, ему нужно быстрое движение воды. А тут для него путь перекрыли! Судя по всему, сеть стояла там не один день, и люди даже не соизволили ее забрать.

По мнению Евгении, единственным правом у человека брать от реки все, что он поймает, может быть только риск умереть от голода. Все остальное – неоправданная жадность.

– С таким неуважением к природе, не думая о завтра, нельзя жить. Река тоже живая, нельзя быть потребителем. Если ты ничего не делаешь для реки, то хотя бы бери от нее с умом, – рыбачка будто убеждает невидимого собеседника.

Но сторонников столь же бережного отношения к природе воркутинка Евгения Сажина вокруг себя не находит. Кивая, соглашаясь с ее доводами, рыбаки, тем не менее, забирают каждую рыбешку, точно дома не осталось никакой еды, а этот улов их последнее спасение.

Когда до вечернего поезда на Воркуту остается пара часов, как раз заканчивается запас бензина для обогрева. Рыбачка складывает снасти, палатку, упаковывает в сани единственную добычу – пучеглазого налима. Малышей, попавшихся ей на удочку за три дня, она отпустила подрастать в реке. Последним в свой рюкзак Евгения засовывает пакет с мусором – с окурками, которые подобрала на льду после рыбаков. Это все, что она может сделать для Усы.

Наталья СЕЛИВАНОВА.