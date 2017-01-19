Сегодня в Сыктывкаре состоятся похороны Владимира Васильевича Пыстина, известного в республике журналиста, общественного деятеля, правозащитника, работавшего в газете «Трибуна».
Владимир Васильевич умер 18 января после тяжелой продолжительной болезни. Ровно один месяц он не дожил до своего 60-летия.
Это был яркий, мужественный человек, оставивший заметный след в журналистике и правозащитном движении.
Владимир Васильевич Пыстин родился 18 февраля 1957 года в селе Усть-Уса. В 1982 году окончил исторический факультет Сыктывкарского университета, после чего работал учителем истории, директором школы в Усинском районе.
С конца 80-х годов В. Пыстин участвовал в общественно-политической жизни региона. Один из организаторов демократического движения, активист «Мемориала» и экологического движения «За спасение Печоры».
В 1993 году баллотировался на выборах в Совет Федерации РФ. В 1997 г. — руководитель регионального отделения партии «Честь и Родина».
В 2010 г. В. Пыстин стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «За журналистское мастерство». В 2012 г. — лауреатом республиканского конкурса «Признание» в номинации «За журналистское расследование».
В качестве общественного защитника В. Пыстин представлял в судах интересы малоимущих, сирот, инвалидов.
Владимир Васильевич бескорыстно, по-рыцарски, помогал всем, кто обращался к нему за помощью. Не щадил для этого ни сил, ни здоровья.
Это тяжелая, невосполнимая утрата для всех нас.
Друзья, коллеги.