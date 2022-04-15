Минсельхоз региона настоятельно рекомендует фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств отказаться от хрюшек. Причина – африканская чума свиней (АЧС). И это не просто рекомендация. Спецкоманды будут изымать и уничтожать животных в радиусе до 20 км от очага заражения.

В феврале прошлого года на частном подворье близ Сыктывкара была зарегистрирована первая в истории Коми вспышка АЧС. Следующая произошла в апреле, в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района. При ликвидации очагов у 32 владельцев изъяли 696 голов. Однако риск распространения вируса на территории республики сохраняется. Самыми уязвимыми считаются личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, где нет условий для жесткого ветеринарного контроля.

Это не лечится

АЧС не опасна для человека, но для домашних и диких свиней – это верная гибель. Африканская чума не лечится, от нее пока нет вакцин. При этом болезнь настолько заразна, что передается в том числе через предметы ухода за животными, а также воду и корм.

Минсельхоз Коми, ссылаясь на рекомендации Минсельхоза России, предлагает свиноводам альтернативные виды животноводства. Владельцы хрюшек могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий на приобретение крупного рогатого скота. Кроме того, по программе «Агростартап» можно получить гранты на создание птицеводческих и овцеводческих ферм. В частности, на приобретение сельхозтехники, грузового транспорта, оборудования для переработки продукции.

Рога или пятачок?

Фермер Светлана Батареева известна по всей республике. Свою продукцию она реализует в собственных магазинах «Выльгортские зори», а также в арендованных торговых точках. Продажей мяса Светлана Витальевна стала заниматься с 1993 года. Начала с курятины, потом приобрела свиней. В 2010 году организовала крестьянско-фермерское хозяйство.

– По образованию я учитель физики и математики. Работала в Кочпонском детском доме. Никогда не думала, что мне придется самой и быков, и свиней забивать. Но перестройка в 90-е годы заставила и меня перестроиться, – рассказывает С. Батареева. – Сегодня тем, которые занимаются переработкой мяса, приходится туго. В прошлом году у меня забрали 53 хрюшки. Сильно переживала, даже в больницу попала. Когда вышла из больницы, подумала, что надо держать другую живность. Взяла кур, кроликов, телят. Сейчас в моем хозяйстве уже порядка 300 голов.

– Значит, скоро свинина совсем исчезнет?

– Большие предприятия хорошо защищены. Думаю, они и дальше будут заниматься свиноводством. А вот частники не смогут. Если, конечно, чиновники не найдут компромисс, то есть разрешат держать животных хотя бы на частных подворьях. Когда я попала в «зону риска» из-за чумы, мне поставили условие, что могу завозить живой скот, но забивать его надо в течение 72-х часов, а для меня это нереально.

– Светлана Витальевна, вы и молоком будете торговать?

– Нет, только мясом. Конечно, можно развивать и молочное направление, но для этого нет ни сил, ни людей. Я целый год давала объявление на «Авито» (искала и скотников, и убойщиков), столько людей перебрала – не хотят работать! Максимум неделю – и уходят.

– А ведь власти заявляют, что надо всячески развивать животноводство…

– Чиновники теперь говорят: мол, перепрофилируйтесь, разводите крупный рогатый скот. Но подворный убой запрещен, а убойных пунктов почти нет. Значит, надо начинать с этого момента. И вообще, сельское хозяйство – это каторжный труд, без выходных, праздников, отпусков. Надо любить всей душой это дело, чтобы им заниматься.

«Убыточное хобби»

– На самых верхах твердят про импортозамещение. Но разве мы, частники, не занимаемся этим? – говорит фермер из Сыктывдинского района (он просил, чтобы его фамилию не указывали в газете). – Три года я держу коров. Мое хозяйство небольшое, прибыли никакой, я называю его – «убыточное хобби». Тем не менее, не хочу бросать дело, даже планирую развиваться. Но для этого нужно сельхозтехнику покупать, поголовье увеличивать. Недавно оформил крестьянско-фермерское хозяйство в надеж-де, что Минсельхоз будет помогать субсидиями на содержание скота. Свиней я держу только для себя и в «зону риска» по АЧС пока не попал. Но в последнее время купить поросят – проблема. Раньше держали их и в лесопунктах, и на «зонах», а нынче свинина – деликатес. Последний раз купил поросят у фермеров из Княжпогостского района, а теперь и они перестроились – занимаются птицей.

«Не подходите к свинарнику!»

Татьяна Семенова из Троицко-Печорска раньше держала восемь свиней. Мясом кормилась семья, излишки продавали знакомым. Теперь она вышла на работу, времени не хватает, и поголовье пришлось сократить. По ее словам, для себя еще многие держат поросят, но свиноводством как таковым в Троицке никто не занимается.

– Минсельхоз рекомендует вместо свиней держать другую живность.

– Так они давно об этом говорят, я их не слушаю. Почему я должна резать своих свиней? И вообще, я никого не подпущу к своему свинарнику. Столько сил моих вложено! И так душат сельское хозяйство. Комбикорм такой дорогой! Мясо продавать – будешь в минусе. 30-килограммовый мешок комбикорма в Троицке продают за полторы тысячи рублей. Большой свинье этого хватит всего на неделю. Поэтому за комбикормом ездим в Ухту (там мешок можно купить за 800 рублей). Сейчас в моем хозяйстве есть и кролики, хочу завести кур. Пока только для себя, а там – время покажет…

Екатерина МАКАРОВА.