Рыжие плутовки угрожают бешенством

По сообщению информагентств, в Воркуте появились бешеные лисы. Лисиц видят не только под Воркутой, но и в других районах Коми.

Об этом же рассказал и читатель «Трибуны» Виктор Чулков: «Я несколько дней назад вернулся из Ярославля. Пока ехал по автотрассе, видел много сбитых лисиц. Удивился этому: езжу часто, но первый раз вижу столько лис на дороге…»

Специалисты предупреждают, что встреча с рыжими плутовками может быть опасной. Лисы являются переносчиками бешенства. Увидев этого зверя, не вздумайте его прикармливать, не пытайтесь погладить.

«Трибуна» попросила прокомментировать ситуацию ведущего инженера отдела экологии животных Коми научного центра Андрея Королева.

— В настоящее время лиса — полудикое животное. Она охотно обитает близ человеческого жилья, особенно в центральных регионах России, где вырублены леса, распаханы поля. Там для нее большая кормовая база — мыши. Лиса обитает на полуоткрытом пространстве в тех местах, где живут люди, поэтому зверька можно увидеть в окрестностях городов, в парках, — рассказал Андрей Николаевич. — На открытом пространстве (в поле, у дороги) ей легче охотиться. В таежной зоне добывать пропитание труднее.

В последние два года на территории Коми кормовая база для лисы недостаточна. Особенно голодным для рыжей был прошлый год, поскольку мышей было мало. Поэтому она в поисках пищи подходит близко к человеческому жилью. По этой же причине приходят к населенным пунктам и другие хищные звери. Ищут, чем поживиться.

Что касается бешенства, то им могут страдать не только лисы, но и другие млекопитающие — собаки, медведи, барсуки, песцы.

Нина ВЕТЛУГИНА.