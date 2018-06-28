С 1 июля бюджетники рискуют остаться без зарплат

С 1 июля банки смогут возвращать обратно в бюджет зарплату бюджетников, не успевших обзавестись картой «Мир».

Люди будут получать заработанные средства только на национальную карту или на счета, к которым нет привязки каких-либо карт вообще. Если же к зарплатному счету окажется прикреплена какая-нибудь другая карта (не «Мир»), банк не сможет зачислить деньги на такой счет получателя, пишет газета «Ведомости».

В этом случае средства переведут на так называемый счет невыясненных сумм. Банки планируют уведомлять клиентов о данных ситуациях и предлагать на выбор три варианта: забрать зарплату наличными в отделении, дать распоряжение о переводе на счет, к которому привязана карта «Мир», либо на счет, к которому не привязана никакая карта. Если этого сделано не будет, то по истечении 10 дней деньги возвратят в бюджет.