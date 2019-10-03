С 1 октября в Коми выросли оклады региональных чиновников

Повышение размера денежного довольствия российских чиновников коррелируется с уровнем официальной инфляции. Но, к сожалению, не с результатами их непосредственной деятельности. А результаты, в общем, плачевны. Уже шестой год снижается уровень жизни рядовых граждан. За чертой бедности находится около 17 миллионов россиян.

Тем не менее чиновникам регулярно подбрасывают деньжат. Соответствующий указ подписал и глава региона Сергей Гапликов. Предыдущее повышение окладов чиновников также на 4 процента было произведено в апреле 2018 года.

Зарплаты вырастут у всех россиян, деятельность которых оплачивается государством, но с некоторыми нюансами. Так, у военнослужащих и приравненных к ним силовиков оклады увеличатся на 4,3 процента. Что касается работников бюджетной сферы, то изменения в доходах на те же 4 процента они ощутят лишь с января 2020 года.

Все ли здорово?

Очевидно, что, неформально привязав повышение доходов бюджетников к уровню официальной инфляции, власти тем самым дают понять – известные майские указы Владимира Путина от 2012 года худо-бедно, но выполняются. Мол, учителя, врачи, ученые и прочие категории граждан, находящиеся на довольствии у государства, больше не рассчитывайте на дополнительные денежные добавки. У вас и так уже все здорово.

И в самом деле, если взглянуть на официальную статистику, то можно только порадоваться за бюджетников. Например, по данным за первое полугодие 2019 года, средняя зарплата педагогов дошкольного образования в Коми составила 42,2 тысячи рублей, педагогов средних школ — 48,7 тысячи рублей, преподавателей высших учебных заведений — 102,3 тысячи рублей! Цифры красивые, но только почему-то в них никто не верит.

Что касается госструктур, приведем данные по доходам за 2018 год. Чиновники, работавшие в территориальных органах власти, получали в среднем 59,4 тысячи рублей (106 процентов к уровню 2017 года), их республиканские коллеги — 56,2 тысячи (103 процента), средняя оплата труда в органах местного самоуправления — 54,7 тысячи рублей (108 процентов). Приведенные цифры выглядят достаточно скромно на фоне уровня средней зарплаты по Коми, которая составляла на тот момент 55,9 тысячи рублей (110 процентов к уровню 2017 года).

Опять же последняя цифра совершенно оторвана от реальности, поскольку в ней заложены доходы тонкой прослойки высокооплачиваемых работников банковского и нефтегазового сектора экономики. Может, пора их уже показывать в статистике отдельной строкой, чтобы общая картина по уровню зарплат была более-менее адекватной?

Фокус-покус

Известно, что выполнение майских указов является приоритетной задачей для органов власти на местах. Вот чиновники и стараются, придумывают разного рода ухищрения, чтобы достигнуть целевых показателей. Есть случаи, когда бюджетники вместо высокого оклада начинают получать лишь проценты от него. То есть оклады увеличиваются в соответствии с майскими указами, а доходы при этом не растут, а могут даже и падать.

Но и подобные фокусы не очень-то и помогают. Планка майских указов оказалась слишком завышенной, подавляющее число регионов, в том числе и Коми, ее не достигло. Хотя, надо признать, труд бюджетников все же стал в денежном выражении цениться заметно выше.

Российские голубцы

В последние годы, когда речь заходит о системе оплаты труда в структурах, финансируемых из бюджета, то непременно упоминается вопиющая пропасть в доходах между начальниками и подчиненными. Они могут отличаться даже не в десятки, а в сотни раз! Отчасти этим объясняются и фантастические размеры средних зарплат. То есть наблюдается ситуация, описанная еще в «бородатом» анекдоте: Вася ест капусту, Коля — мясо, а в среднем у них на обед голубцы.

В советское время все было гораздо понятнее с формированием зарплат. Существовали строгие ведомственные нормативы, за которые нельзя было выходить ни в коем случае. Разница между минимальной зарплатой рабочего и окладом генерального директора крупного производственного объединения не превышала 7-10 раз. И другой немаловажный момент – секретов, кто, сколько получал, не могло возникнуть в принципе. Руководители предприятий и организаций ежемесячно платили партийные взносы в размере одного процента от зарплаты. Попробуй не доплати хотя бы копейку — лишишься партбилета, а вместе с ним и должности.

Кто-то скажет, что сейчас у нас капиталистическое общество, поэтому и зарплаты должны быть рыночными. Насчет капиталистического общества есть некоторые сомнения, поскольку за последние 15 лет доля государства в экономике увеличилась с 35 до 70 процентов. Руководители госпредприятий получают действительно как капиталисты и живут на широкую ногу. Тот же генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, согласно сообщениям федеральных СМИ, недавно прикупил квартирку в Москве, рыночная стоимость которой оценивается в пять миллиардов рублей! То есть речь идет о сумме, сопоставимой с годовым бюджетом среднего российского города, такого, например, как Сыктывкар.

Золотые слова

Наверху понимают, что ситуацию нужно как-то выправлять. «В советское время поругивали начальство, что оно шикует и жирует, но порядка тогда было больше, — признал как-то на медиафоруме Общероссийского народного фронта Владимир Путин. — Было расписано — кому из начальства положен «Москвич», кому — «Волга». Сейчас такого нет, но общие положения должны быть. Минфину уже поручено этим заниматься. Невозможно такое, что мы не индексируем какие-то важные вещи, а зарплаты чиновников растут. Зарплаты губернатора или мэра не должны в разы превышать средней по региону…»

Все правильно сказал наш гарант Конституции. Вот только говорил он это в далеком 2015 году. С тех пор воды утекло много, а ситуация с оплатой труда стала еще более мутной.

Сергей МОРОХИН.