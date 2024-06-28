С бабушки – три, с хахаля – пять? За склонение к аборту теперь могут оштрафовать

Как мы уже сообщали, на сессии 14 июня депутаты Госсовета Коми среди прочих приняли два законопроекта, касающихся склонения женщин к аборту и наказания, которое за этим последует.

Страна оказалась в яме

О чем речь? О том, что в России проблема с демографией и нужно принимать меры. В том числе снижать количество абортов. Под склонением к искусственному прерыванию беременности, как сказано в пояснительной записке, будет пониматься «совершение действий с целью понуждения женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана».

За склонение к аборту вводятся штрафы: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч.

Кто тут против Сталина?

В прошлом номере «Трибуна» опубликовала мнение парламентского большинства по этому вопросу. Официальную позицию озвучил известный в республике врач, вице-спикер Госсовета Владимир Косов.

А вот на сессии в числе прочих аргументов Владимир Алексеевич привел в пример «блестящего руководителя» Иосифа Сталина, который, как известно, запретил аборты. «Товарищи коммунисты, вы же не будете выступать против Сталина? – обратился он к депутатам от фракции КПРФ. – Этот закон направлен на поддержку женщин. Ведь чаще всего склоняют к прерыванию беременности женщин, которые впервые забеременели. Хахали не хотят платить алименты. Это не касается семьи, где всегда договорятся, потянет семья или не потянет. Это касается, прежде всего, таких вот ситуаций, когда женщина потом остается и бесплодной, и без хахаля», – заключил вице-спикер.

Есть нюансы

Что ж, основной посыл понятен. Но остались (и немало!) нюансов, на которые указали коллегам так называемые «оппозиционные депутаты». Во-первых, для улучшения демографической ситуации нужно создавать условия для повышения рождаемости.

А во-вторых, в принципе не ясно, как будут работать два новых закона. Куда и на кого будет писать женщина заявление? Кто будет отслеживать и собирать «доказательную базу»? Понятно ведь, что большинство таких разговоров носит сугубо конфиденциальный характер и к каждому хахалю сотрудника Минюста не приставишь. Кроме того, не понятно, почему принята такая финансовая «вилка», от чего будет зависеть ее максимум? И, к слову, куда будут зачисляться штрафы и на что тратиться?

Женщина как «резерв»

Репродуктологи предлагают создать госреестр бесплодных женщин.

Об этом шла речь на совещании в комитете Совета Федерации по социальной политике, посвященном сохранению и восстановлению фертильности женщины.

Глава совета Российской ассоциации репродукции человека Карина Сагамонова сообщила, что средняя длительность бесплодия до обращения женщины в центры ЭКО составляет 7,9 лет. Но некоторые женщины ходят с бесплодием и 20 лет, не обращаясь к специалистам. Непорядок! Решить проблему могут… единые государственные реестры бесплодных женщин в женских консультациях, центрах планирования и т.п.

Повысить рождаемость может и развитие вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе процедура экстракорпорального оплодотворения (т.е. использование донорской спермы и эмбрионов). К слову, за последние три года в Коми в результате ЭКО родилось 700 детей, или 3,3% от всех родившихся детей.

Всемирная организация здравоохранения ограничивает репродуктивный возраст женщины 49 годами, но в России подобной планки пока нет.