«С бантами и цветами» (Блиц от 27 августа)

1 сентября в республике пройдет в очном формате.

Глава региона Владимир Уйба заверил, что 1 сентября дети пойдут учиться как обычно – «с цветами, бантами». Руководитель республики сообщил, что все школы региона готовы к началу учебного года. Более 65% сотрудников сферы образования прошли вакцинацию, школы и дошкольные учреждения обеспечены термометрами, рециркуляторами и санитайзерами.

Стихия «погуляла» на 700 тысяч

В Усть-Куломском районе дали предварительную оценку ущербу от урагана.

Пронесшийся над районом ураган повредил 15 домов в селе Помоздино, где упали несколько опор линии электропередачи. В деревнях Пузла и Сордъыв из-за отсутствия электричества пропала вода, были проблемы со связью. По предварительным данным, сумма ущерба от разгула стихии составила около 700 тысяч рублей – цифры уточняются. Администрация района планирует обратиться в правительство региона для получения средств из резервного фонда, необходимых для возмещения ущерба.

Нас все меньше и меньше…

Комистат опубликовал оперативные демографические показатели за первое полугодие 2021 года.

По оценке ведомства, в республике на 1 июля 2021 г. постоянно проживало 810 тысяч человек, из которых 78% – горожане и 22% – сельские жители. За январь-июнь 2021 г. численность жителей республики сократилась на 3,5 тысячи человек, или на 0,4%.

За заслуги перед республикой

На изготовление нового ордена потратят около полумиллиона рублей.

В мае прошлого года Владимир Уйба поддержал идею о новой региональной награде – ордене Ивана Морозова. Им будут награждать за особые заслуги перед республикой. Помимо ордена, люди будут получать и деньги — 50 тыс. рублей. Администрация главы республики заказала 30 экземпляров. На каждом знаке должно быть не менее 12 фианитов и 8 изумрудов.

Тарифы продолжают расти

В Коми вырастут тарифы на речные перевозки.

В опубликованном проекте решения предлагается установить единый предельный тариф на перевозки пассажиров в размере 5 рублей за один пассажиро-километр. Сейчас действует тариф в 4,8 рубля (рост составит 3,5%). Максимальный тариф на перевозки пассажиров речным транспортом на переправах предложено установить в размере 61 рубль за одного человека (сейчас тариф – 58,8 руб.).

Дорогие наши дети

Мальчиков собрать в школу дешевле, чем девочек.

Стоимость школьного набора для девочек в 2021 году на 5,5 тысячи рублей дороже, чем для мальчиков, к такому выводу пришли в Комистате. Школьная и спортивная форма для мальчика обойдется в 16,4 тысячи рублей, а для девочки – в 21,9 тысячи рублей. На ранец с канцтоварами придется потратить еще 5,2 тысячи рублей.

Курьеры нынче в цене

В Коми спрос на доставку товаров вырос в три раза.

Эксперты hh.ru выяснили, что количество вакансий для курьеров, открытых летом 2021 года в регионах СЗФО, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей, на втором месте – Петербург (64 500). В Коми курьерам предлагают зарплату в 50 тысяч рублей.

Потянуло на «подвиги»

Ухтинец без страховки поднялся на опору освещения и оказался в полиции.

После спуска «трюкача» уже ждали сотрудники полиции. Затем ухтинца доставили в полицию, там с ним провели профилактическую беседу. Мужчина прошел проверку на трезвость — алкоголя в крови не выявили. Руководству объекта поручили усилить охрану на территории, чтобы никто больше не повторил подобный «подвиг».

Время для общения возрастет

В столице Коми и Ухте сняли запрет на работу кафе и ресторанов по ночам.

Владимир Уйба принял решение о снятии антиковидных ограничений в отношении ночных клубов, предприятий общепита на территории Сыктывкара и Ухты. Так глава региона отреагировал на просьбу предпринимателей, поддержав предложение Минэкономразвития региона об отмене ранее введенных ограничений с 25 августа.

Коврик для «Книги Гиннесса»

Корткеросский район показал коврик, который может претендовать на мировой рекорд.

Центр коми культуры Корткеросского района завершил акцию и подарил республике к столетию гигантский деревенский ковер и пригласил мастеров связать гигантский коврик. Арт-объект размером 6 м и 10 см вязали месяц. В работе участвовали больше сотни мастеров, которые потратили 20 кг пряжи 11 различных цветов. Документы и сама работа направлены в Интеррекорд.

Волки совсем обнаглели

Администрация Троицко-Печорского района сообщила о выходе волков в населенные пункты муниципалитета.

В частности, недавно хищников заметили в Якше, зафиксированы случаи гибели домашних животных.

Если строишь свой дом

Минстрой Коми определился со стоимостью 1 кв. м жилья для назначения соцвыплат.

Соцвыплаты на строительство индивидуальных домов в III квартале 2021 года предназначены для молодых семей, признанных участниками ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Самая высокая рыночная стоимость квадрата, учитываемая для определения выплат, отмечается в Воркуте – 34,1 тыс. рублей.