1 марта 2019 года в России вступили новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ.
Диспетчер обязан ответить на звонок в течение пяти минут. Все звонки граждан должны записываться, обратившимся обязаны называть регистрационный номер, а также сроки устранения заявки. Время ликвидации каждой аварии установлено официально. Оно колеблется от 30 минут до 2 часов. К примеру, на прочистку засора канализации отводится два часа. Но время работы — не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок.
Контроль над сроками возложен на диспетчеров. По окончании работ они должны фиксировать результаты в электронном журнале.
В документе подробно описано, как должны выглядеть работники управляющей компании. Сантехники обязаны приходить к жильцам со служебным удостоверением и опознавательным знаком (бейджем или нашивкой на одежде), на котором указаны фамилия, имя и отчество работника, его профессия и название УК. Еще слесари должны иметь с собой одноразовые бахилы.
С бейджем и в бахилах сантехники придут быстро
1 марта 2019 года в России вступили новые стандарты работы аварийных служб в ЖКХ.