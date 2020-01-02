С бюджетников требуют возврата «незаконных» премий

«Отдавай-ка родимую взад…»

Педагогам села Черемуховка (Прилузье) больше года назад выдали небольшую премию. Учителя, конечно, обрадовались. А зря!

С сентября по декабрь ушедшего года в МБОУ «СОШ» села Черемуховка проводилась финансовая проверка. После нее чуть ли не каждый работник получил уведомление. Так, учителю истории Людмиле Михеевой сообщили: «Вам была излишне начислена и выплачена премия по итогам работы за декабрь 2017, за сентябрь 2018 по май 2019 в сумме 5169 рублей. Просим… вернуть деньги в кассу либо дать согласие на удержание из вашей заработной платы».

Учитель спрашивает: правомерно ли поступает администрация, требуя возврата денег?

«Незаконно обогатились»

— Я себе эту премию не начисляла, я ее получила по распоряжению вышестоящих лиц, — говорит Людмила Семеновна. — Неужели почти за 35 лет работы в школе я не заслужила этой премии?

Если раскидать 5169 рублей на тот период, о котором идет речь, денег этих хватит, чтобы раз в неделю дополнительно покупать булочку. Но еще более обидно и унизительно, что от учителей требуют возвратить то, что они сами себе не брали. Если и случилась ошибка, то их вины в этом нет. В сельской школе 26 педагогов, большинство из них получали «неправильные» премии, а значит, «незаконно обогатились».

— У нас есть педагоги, которые тогда тоже получили премии, но сегодня уже на пенсии. Я спросила администрацию: а как же быть с ними? Мне дали понять, что — никак. С них не могут взять. Но за что же нас наказывают? — говорит Людмила Михеева.

В том же году аналогичная проверка была в другом бюджетном учреждении, и ситуация выявилась такая же. Учреждения мы не назовем, его руководитель в редакцию не жаловался и огласки не просил. Но вот пикантная деталь: адрес учреждения — все тот же Прилузский район. Причем премия там была не копеечная, а весьма приличная.

Работники учреждения, привыкшие всю жизнь трудиться за малые деньги, конечно же, обрадовались и позволили себе сделать заветные покупки.

Каково же было директору, которому потом сказали: премия незаконная, по вашему Положению о премировании такого быть не может, деньги (напомним — немалые!) надо вернуть.

Нынче в школах, больницах, клубах своих бухгалтеров нет. Они далеко, бухгалтерии централизованные. Директор не сама взяла эти деньги. Ей их выделили сверху. И устно, по телефону, распорядились поскорей распределить в коллективе (в зависимости от трудового вклада, успехов и т.д.). Что она с радостью и сделала (а попробовала бы не сделать!).

Бюджетники — люди зависимые. Чаще всего они молчат и терпят. Кое-кто, пожалуй, согласится вернуть. Несогласные могут и работы лишиться. А где в селе устроишься?

Трудовой кодекс надо чтить

Как раз в то время требовалось выполнить «Майские указы» Владимира Путина о высокой зарплате бюджетников. Зарплату таким образом увеличили, средние цифры оказались что надо. А когда чиновники отрапортовали наверх о том, как мы тут замечательно живем, работникам сказали: денежки-то верните…

Аналогичная история, судя по всему, была и в Черемуховке. Так, может быть, ошибка была в районе системной?

Но надо ли в таком случае рядовому работнику возвращать деньги?

Как пояснил главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Коми Игорь Красильников, работникам в таком случае надо ссылаться на статью 137 Трудового кодекса РФ «Ограничение удержаний из заработной платы».

Неправомерных действий со стороны педагогов Черемуховской школы тут нет.

В частности, удержания могут производиться для возврата сумм, излишне начисленных работнику вследствие счетных ошибок. А вот может ли идти речь об ошибке? Вряд ли, ведь «неправильную» премию начислили не одному человеку, а сразу двум десяткам педагогов!

Так что педагоги могут деньги не возвращать и не давать письменного согласия на удержание премии из их заработной платы. В спорных случаях для защиты своих прав можно обращаться в суд.

Ксения КОТОВА.