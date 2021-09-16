С чистой совестью? (блиц от 17 сентября)

Осужденному Константину Ромаданову сократили срок.

Суд Псковской области 2 сентября рассмотрел ходатайство осужденного фигуранта «дела Гайзера», бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами. Администрация колонии внесла в суд представление о смягчении наказания осужденному, указав, что тот доказал свое исправление, получил пять поощрений и характеризуется положительно.

Рекам дали передышку

Осенние запреты на лов рыбы уже вступили в силу.

Ограничения действуют в связи с началом нерестового периода. За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна и орудий лова. Нарушители будут привлечены к уголовной ответственности, сообщает Северо-Западное территориальное управление федерального агентства по рыболовству.

Кандидаты в одну палату

Госсовет Коми определился с кандидатами в новый состав региональной Общественной палаты.

Заседание рабочей группы по определению кандидатов состоялось 13 сентября. Представления на кандидатов от Госсовета в новый состав Общественной палаты направили 16 общественных объединений. По итогам проверки для рейтингового голосования были предложены 12 кандидатур.

Плюс 364 рубля

Утверждена величина прожиточного минимума на 2022 год.

Размер прожиточного минимума зависит от зоны проживания – северной или южной части республики. В среднем по региону в следующем году он составит 14 931 руб. (по сравнению с прошлым годом вырос на 364 рубля). В северной зоне – 17 365, в южной – 14 035 рублей.

Половодье не страшно

В Усть-Цильме началось строительство пешеходного моста.

В селе обустраивают пешеходную зону через ручей около спорткомплекса. Как пишет газета «Красная Печора», старый деревянный мост демонтирован, начато строительство нового – из металлоконструкций и лиственничных плах. По словам подрядчика, объект будет завершен к 20 сентября.

По старой таксе

В Сыктывкаре пока не будут поднимать стоимость проезда в автобусах.

Сыктывкарское АТП-1 обратилось в мэрию с просьбой поднять цену на проезд до 30 рублей. Первый зам. руководителя мэра Александр Можегов сообщил, что в октябре будут объявлены аукционы на автобусные маршруты столицы, и позднее (в ноябре) власти уже определят перевозчиков на 2022 год. На данный момент, по его словам, мэрия не видит оснований для повышения стоимости проезда.

Жилье теперь строим сами

В Коми жители сел стали чаще своими силами возводить свои дома.

В январе-августе текущего года в регионе введено в эксплуатацию 1090 квартир, в том числе 699 – в жилых домах, построенных жителями. Населением введено 69,5 тысячи квадратных метров, что на 15,9% больше, чем в январе-августе 2020 года. В сельской местности населением введено 40 тысяч квадратных метров общей площади жилья.

Печальное лидерство

Ежемесячные траты на ЖКУ в Коми в среднем составляют почти 6 тысяч рублей.

По данным исследования РИА Новости, среднестатистическая российская семья в 2020 году тратила на жилищно-коммунальные услуги около пяти тысяч рублей в месяц. Дороже всего ЖКУ обходились москвичам – почти 11 тысяч рублей, дешевле всего – населению Горного Алтая (порядка 2,4 тысячи). Самая большая доля расходов на ЖКУ отмечена в Ярославской области (13,5 процента), Коми (13,2 процента) и в Чукотском автономном округе (13 процентов).

Халатное отношение к теплу

23 процента управляющих компаний не подготовились к отопительному сезону.

Коми энергосбытовая компания (КЭСК) напоминает, что предприятия обязаны предоставить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) до 15 сентября 2021 года. Коми филиал ПАО «Т Плюс» уже начал подачу тепла во все муниципалитеты в соответствии с распоряжениями городских администраций. Однако не все МКД готовы это тепло принять. Халатное отношение к своим обязанностям грозит недобросовестным коммунальщикам привлечением к административной ответственности, штрафными санкциями, лишением лицензии на оказание деятельности.

Как живешь, семга?

В Коми проведут полевые исследования по атлантическому лососю.

Минсельхоз республики приступил к работе по восстановлению популяции семги и увеличению квот на ее вылов. С 23 по 28 сентября группа ученых проведет исследования нерестилищ молоди семги в реке Щугор на территории нацпарка «Югыд ва». «Проведение научных исследований нерестилищ молоди семги – это наш первый и самый важный шаг к восстановлению популяции семги», – отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Денис Шаронов.

500 тысяч рублей – на руки

Поликлиника Ухты пополнилась молодыми врачами.

За последние два месяца сюда поступили на работу шесть специалистов. Среди них два врача-рентгенолога, два участковых терапевта, врач-ревматолог и врач-бактериолог.

Как рассказала главный врач поликлиники А. Пешкова, поликлиника берет на себя все расходы, связанные с арендой квартиры для сотрудника. Кроме того, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», все молодые специалисты, принимаемые на квотируемые места, получают по 500 тысяч рублей.

Испугался своего отражения

Сыктывкарец, обстрелявший магазин из пистолета, отправится в колонию.

Установлено, что вечером 21 июля 2021 года горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения около одного из магазинов столицы Коми, выстрелил из пневматического пистолета два раза в его стекло. Этим он напугал прохожих и посетителей магазина. Суд приговорил хулигана к 2,5 годам лишения свободы.

Фонтаны пока не заткнут

Фонтаны в Сыктывкаре продолжат работу до первых заморозков.

В мэрии Сыктывкара сообщили, что сезон работы фонтанов будет завершен с первыми заморозками, когда температура опустится до нулевой отметки и ниже. Прогноз погоды до конца сентября не обещает заморозков.