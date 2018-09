12 сентября ушел из жизни Саркис Манасарянц, президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми.

Пылкий армянин, музыкант, летчик, денди, любитель животных, крепкого табака и хорошего коньяка. Романтик и жесткий управленец, сын прокурора и неисправимый хулиган — это все о нем. Саркис был разным, противоречивым, но никогда — скучным.

Информация о кончине Саркиса Виленовича появилась на его личной странице в соцсети «Facebook». Здесь же весь последний год он рассказывал своим «френдам», как ведет неравную войну с болезнью. В то, что эта болезнь неизлечима, верить не хотел. Саркис выкладывал фото («Вид из окна моей палаты»), делился планами на ближайший приезд в Сыктывкар, «по которому безумно соскучился». Ему было всего 60 лет…

Сбежал от прокурора

В Коми парень из Еревана попал благодаря службе в армии. Служил в Печоре и уже тогда точно решил, что домой не вернется. Хотелось спрятаться от сурового родительского ока. Отец Саркиса был мужик жесткий, фронтовик, к тому же прокурор. «Он со мной не разговаривал, а допрашивал, да и сам я был, мягко говоря, беспокойный мальчишка, — рассказывал президент ТПП в одном из интервью. — Воспоминание из детства: просыпаюсь оттого, что кто-то тычет мне в лицо какой-то книжкой. Это отец показывает, какую статью Уголовного кодекса я нарушил».

В Печоре бывший солдат быстро продвинулся по комсомольской линии, возглавив отдел горкома ВЛКСМ по военно-патриотической и спортивной работе. Потом грянули «лихие» 90-е, и энергичный кавказец, перебравшись в Сыктывкар, так же легко двинул в бизнес.

«Дедушка коми рока»

Манасарянц все время попадал в какие-то истории, порой скандальные. Зато сумел вписать себя в историю Сыктывкара, то и дело хлопая литаврами своих суперпроектов и тормоша впавших в провинциальную дрему горожан: «Не спать!»

Чего стоит, к примеру, приезд в столицу Коми экс-солиста «Rainbow» и «Deep Purple» Джо Линн Тернера в 2007-м. Концерт организовал Манасарянц, и более того, сам вместе с группой «Северо-Запад» выступил «на разогреве» у мировой рок-звезды. В конце своего выступления Саркис в лучших традициях рок-концертов разбил гитару и бросил ее в толпу. Над Вычегдой в это время звучала композиция «Smoke On The Water» («Дым над водой!») — самая, пожалуй, известная из репертуара Джо Тернера…

Позже Манасарянц сотоварищи создали группу Felix Krool, играли классику рока, помогали проводить Сосногорский рок-фестиваль, выступали на нем уже как «дедушки коми рока», входили в жюри фестиваля.

«Мальчишкой я одновременно послушал Led Zeppelin III и Deep Purple In Rock. LZ мне понравился больше», — признавался Манасарянц. Сам он хотел быть похожим на «чувака Ричи Блэкмора». Играть, как он: чисто, технично, красиво. Кстати, играть на гитаре Саркиса научила мама.

В роли судьи

20 лет Манасарянц был президентом ТПП Коми и внес большой вклад в развитие предпринимательства, формирование делового климата в регионе. Пока не была введена должность бизнес-омбудсмена, он занимался, по сути, защитой предпринимателей, выполнял роль Третейского судьи.

Не последнюю роль сыграла поддержка юристов ТПП, когда, к примеру, было заведено дело на банкира Сергея Сердитова из «Северного народного банка». Палата забила тревогу, подключила Российский Союз промышленников и предпринимателей, и через полтора месяца Сердитов был освобожден. Для Манасарянца это было делом принципа. Ведь «СНБ» был и остается единственным самостоятельным банком в Коми. А если бы некие силы подмяли банк под себя, он бы превратился в «стиральную машину» по отмыванию денег.

Сегодня предпринимательский климат в республике не самый благоприятный. Саркис даже называл Коми «зоной экстремального бизнеса». Тем не менее, Торгово-промышленной палате

республики удается держаться на плаву. Она даже входит в число лучших палат страны, что подтвердил президент ТПП России Сергей Катырин, недавно посетивший Сыктывкар.

Летающий Саркис

В последние годы Манасарянц увлекся авиацией. Он своими руками собрал небольшой летательный аппарат — гироплан и несколько раз поднимался на нем в небо. По его инициативе в Корткеросском районе в прошлом году состоялся слет малой авиации «Небесные тихоходы». Его посетили 12 тысяч человек!

— Сегодня руководство России прилагает немало усилий для увеличения мобилизационных возможностей страны. Можете считать это нашей гражданской позицией, — заявил тогда новоиспеченный пилот-любитель. — Люди начали строить летательные аппараты самостоятельно. Их эксплуатация нередко проходит на грани закона. Почему бы этих «партизан» не объединить, чтобы привести все в норму?

И Манасарянцу действительно удалось объединить большую часть любителей авиации в Коми.

Домой…

Последняя запись Саркиса в «Фейсбуке» сделана 10 сентября после операции: «Вот наконец-то возвращаемся домой. Хочу выразить признательность за помощь всем, кто так или иначе сопричастен к этому знаменательному для меня событию. Во-первых — это Вы, кто на протяжении этих месяцев связывал меня с этим миром, наполненным событиями…

Во-вторых, это мои ближайшие друзья, оказавшие огромную помощь в организации лечения. О.В. Савастьянова, М.А. Мурашко, А.Д. Каприн, проведший редкую и сложную операцию. В.В. Пыстин, не удивляйтесь, научивший меня некоторым организационным «мулькам», Саше Демину, возившемуся со мной, как с родным отцом, Витальке Кирсанову — подобию скорой помощи, Сереже Курганскому — сумевшему скрасить утлый быт больного, доктору Иваду Тараки — удивительному пуштунскому созданию, волей судьбы оказавшемуся в России, принявшему ее культуру и традиции. И много еще кто, в особенности санитарки и сестрички, окружившие меня чуткостью и неподдельной теплотой…»

Саркис умел быть благодарным. Всегда помнил добро и сам был добрым человеком. Иногда, правда, азартно лез в драку. До седых волос он оставался в душе мальчишкой — дерзким и отчаянным…

Лиля ВОВК.