С головой в прорубь (Блиц от 13 января)

В Коми уже готовы 35 купелей. Крещенские купания пройдут во всех районах республики. В этом году, как ожидается, к купелям придут не менее 10 тысяч граждан.

В Сыктывкаре оборудуют пять купелей: в Эжве у лодочной станции, в м. Нижний Чов, в районе понтонного моста в Заречье, в м. Красная гора и в селе Ыб. В указанных местах будут дежурить спасатели, оборудуют места для обогрева и переодевания. Спасатели напоминают, что людям с хроническими заболеваниями не следует прыгать в прорубь.

Скорбный список пополнился

В ходе СВО на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

30 декабря стало известно о гибели 24-летнего рядового Модеста Данилова, уроженца села Гам Усть-Вымского района. Он проходил военную службу в ЧВК «Вангер». В составе одной из первых групп отправился в зону СВО и уроженец поселка Собино Корткеросского района Михаил Фадеев. Известие о его гибели пришло также накануне новогодних праздников.

Ушел человек леса

12 января скончался профессионал лесной промышленности Валентин Бровкин.

Валентин Михайлович много лет отработал на Сыктывкарском ЛПК, руководил департаментом лесопромышленного комплекса Минпрома республики, пользовался огромным авторитетом среди руководителей лесопромышленных предприятий Коми. Душой болел за развитие лесной отрасли и очень многое сделал для нее. Был народным депутатом СССР.

А вы бы назвали дочку Луной?

Детей в Коми все чаще называют в честь сказочных богатырей и небесных светил.

По информации Минюста, в 2022 году в республике родились 6447 детей. Самыми популярными именами мальчиков стали Артем, Максим, Александр, Матвей и Лев. У девочек – София, Ева, Алиса, Ксения, Мария. Кроме того, родители дали имена своим мальчикам: Дамирослав, Добрыня, Евсей, Ждан, Митрофан. Девочкам – Белла, Веста, Грета, Евангелия и Луна.

Им бы еще парочку обезьян…

Ухтинский центр творчества подал заявку на вступление в Союз зоопарков и аквариумов России.

Членство в организации поможет станции юных натуралистов развиваться, а также привозить новых животных. Сейчас в мини-зоопарке, по словам директора центра Леонида Красноперова, более 50 животных и на днях родились три кролика. В планах приобрести еще несколько лисиц, парочку обезьян-игрунков и… большого паука.

Курьер наказан

Мужчина пытался перебросить в колонию мобильники.

Инцидент произошел в ИК-29, которая располагается в поселке Нижний Доманик в Ухте, в сентября 2021 года. Гражданин был замечен сотрудниками колонии на месте преступления, у него было изъято 14 телефонов. Спустя полтора года после этих событий вступило в силу решение суда, которым ему назначен административный штраф в 3000 рублей с конфискацией изъятых предметов.

Оленевода наградят

Воркутинца, тушившего упавший в НАО самолет, представят к ведомственной награде МЧС России.

Михаил Янгасов был пассажиром упавшего в НАО Ан-2 9 января, а после крушения организовал эвакуацию раненых пассажиров и тушение горящего самолета, тем самым предотвратив взрыв. В данный момент ответственные лица собирают всю необходимую информацию, чтобы представить мужчину к ведомственной награде, сообщил главный спасатель Коми Алексей Пархомович.

В село пришел интернет

Скоростной 4G-интернет пришел в село с 350-летней историей.

«МегаФон» запустил базовую станцию, которая обеспечивает покрытие на всей территории населенного пункта и прилегающей части автодороги Р26 Сыктывкар – Троицко-Печорск. В Подъельске сегодня проживает около 600 человек. Теперь сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности: оформлять необходимые документы на госуслугах, записываться на прием к врачу, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах. Ученикам школы станут доступны современные образовательные интернет-платформы и приложения.

Три лауреата из Коми

Преподаватель СГУ вошел в число лауреатов премии «Российский писатель».

Перечень фамилий опубликован на официальном сайте издательства, в него вошли три писателя из Коми. В номинации «Поэзия» – Татьяна Канова и Андрей Попов, а в номинации «Новое имя» – Владислав Сушков за поэтическую подборку «Бесконечное лето». Сушков – доцент кафедры прикладной математики и компьютерных наук ИТНИТ СГУ. В феврале он представит на суд публики свой новый сборник стихов «После зла: книга странной судьбы».

В Печоре поймали «ботаника»

43-летний мужчина продал знакомому почти 15 граммов марихуаны.

Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления печорец вырастил каннабис самостоятельно в своей квартире. В ходе обыска полицейскими изъяты горшок со следами грунта, удобрения, график полива растений, а также «криминальное» вещество растительного происхождения общей массой 300 граммов.

Под государевым «оком»

В 2022 году в ходе прокурорских проверок выявлено свыше 27 тысяч нарушений прав человека.

Об этом заявил прокурор Коми Николай Егоров, выступая на торжественном собрании в честь Дня работника прокуратуры РФ. В суды в защиту интересов государства и граждан направлено около 3,5 тысячи исков почти на 215 млн рублей. За допущенные нарушения по итогам прокурорских проверок более 1200 должностных лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 99 уголовных дел. Благодаря неусыпному вниманию прокуроров органы местного самоуправления к концу года сумели обеспечить жильем 295 сирот.

12 обвиняемых по одному делу

В Сыктывкарском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 12 жителей Коми, обвиняемых в ряде мошенничеств в сфере страхования.

Подсудимым, в том числе действующим в составе организованной группы, инкриминируется совершение в период времени с 2017 по 2020 годы ряда хищений средств, принадлежащих страховым организациям. Фигуранты инсценировали ДТП с целью незаконного получения денег в виде страховых возмещений.

Государственный обвинитель начал излагать обвинение. Судебное заседание отложено на 27 января.