С прошлого года ижемские пенсионеры лишились льгот на протезы

С декабря 2017 г. ветераны Ижемского района остались без льготного зубопротезирования.

— Уже несколько месяцев пенсионеры не могут получить компенсацию расходов на зубопротезирование, гарантированную законом «О социальной поддержке населения в РК», — говорит жительница Ижмы, член районного Совета ветеранов Нина Рочева. — Размер возмещения — 6 тысяч. Для пенсионера это немало.

К примеру, сейчас мне необходимо поставить два протеза. Выполнение заказа у частного зубопротезиста обойдется 11 тысяч рублей. Мне, как ветерану труда, с учетом льгот услуга обошлась бы меньше половины этой суммы. Но я не могу получить льготную выплату! Представитель ЦРБ говорит: мол, сама виновата — зачем пошла к частнику? Но куда деваться, если у меня осталось четыре зуба? А в районной больнице нет зубного техника.

«Да» и «нет» не говорить

Дело в том, что специалист уволилась из больницы и открыла частный зубопротезный кабинет, в который тут же выстроилась очередь (записывают уже на июль). И теперь, чтобы льготникам компенсировали стоимость услуг на изготовление протезов, индивидуальному предпринимателю нужно заключить договор с райбольницей. Но руководство ЦРБ не спешит заключать такой договор, ссылаясь на то, что частник якобы завышает расценки на услуги.

— Поскольку я занимаюсь лишь изготовлением съемных протезов, лицензия на ведение медицинской деятельности мне не требуется, — рассказывает индивидуальный предприниматель Вера Пропп. — В зубопротезной лаборатории больницы я работала вместе с напарником, который трудился в ЦРБ более 40 лет, а в прошлом году вышел на пенсию. Еще до того, как открыть свой кабинет, я ставила перед главврачом больницы вопрос о заключении договора. Но не получила ответа — ни положительного, ни отрицательного. А пока договора нет, льготники не будут получать компенсацию — об этом я каждого из них предупреждаю заранее.

Работа зубного техника не только ювелирная (любой протез должен быть индивидуален), но и вредная. По словам Веры Сергеевны, для зуботехников в Ижемской больнице не были созданы соответствующие условия (например, нормальная вентиляция). Кроме того, специалисты на собственные деньги нередко были вынуждены закупать расходные материалы.

Как предполагают ижемские ветераны, руководство больницы не заключает договор с частником из-за того, что обижено: опытный специалист решилась не только уйти из больницы, но и создала им конкуренцию.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. После того, как общественность района подняла шум, ветеранов заверили, что с апреля в район приедут два специалиста — зубных техника. Один будет работать на постоянной основе, а второй пока временно.

На момент подготовки материала главный врач ЦРБ была недоступна для комментария.