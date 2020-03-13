С вещами, на выход! Еще один «варяг» покидает Коми

Губернатор Сергей Гапликов подписал распоряжение о том, что с 20 марта освобожден от должности зампред правительства республики, министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев.
Напомним, что К. Лазарев – бывший мэр Смоленска, который подозревался в коррупции, но был оправдан судом и даже получил компенсацию за то, что больше года провел в СИЗО. В Коми он прибыл в конце 2015 года, после чего стал ключевой фигурой в «команде Гапликова». В частности, г-н Лазарев отвечал за «мусорную реформу». О причинах его отставки пока официально не сообщается. Напомним, что ранее «Желтый дом» покинули несколько высокопоставленных чиновников.