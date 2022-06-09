С ветерком до моря (Блиц от 10 июня)

Летом между Сосногорском и Новороссийском будет курсировать прямой поезд.

Отправление из Сосногорска назначено на 7, 10, 13, 16, 28 июня, 1, 4, 7, 19, 22, 25, 28, 31 июля, 9, 12, 15, 21, 27, 30 августа, а также в бархатный сезон – 2, 5, 9, 12 сентября. В составе поезда предусмотрено курсирование беспересадочных вагонов Сыктывкар – Новороссийск. Продажа билетов открыта.

Погуляем и отдохнем

С 11 по 13 июня россияне будут отдыхать. Короткая рабочая неделя получилась в связи с тем, что 12 июня (воскресенье) отмечается День России.

Согласно производственному календарю следующие длинные выходные ожидаются только в ноябре – в связи с празднованием Дня народного единства.

Генералу добавили «звездочку»

Указом президента начальнику ГУ МЧС России по Коми присвоено звание генерал-майора внутренней службы.

Алексей Пархомович получил новое звание вместе с коллегой – начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко.

Список потерь растет

Во время спецоперации в Украине погибли еще два уроженца Коми.

Максим Демин родом из деревни Кырныш Усть-Куломского района, Аркадий Лукьянов родился в Усогорске, но с 12-ти лет жил в Седкыркеще. До армии был алтарником в Свято-Казанском храме. И Никита Карманов из поселка Верхняя Максаковка. Все трое служили по контракту. У Максима осталась дома молодая супруга. У Аркадия – два младших брата. С их уходом из жизни официальный список погибших вырос до 20 имен.

Многодетный самец из Якши

На лосеферме в Якше прибавление: отелились две лосихи Гадя и Машка. А чуть раньше малыши родились также у лосих Любавы, Феньки и Кули.

Отцом всего выводка стал лось Дон. Будучи детенышем и оставшись без матери, он пришел к дому жительницы села Дон Усть-Куломского района – отсюда и его имя. Затем лосенка перевезли в Якшу, где его выходили и вырастили. И Дон отблагодарил.

Кражу «раскрыл» Жиган

Полицейская собака помогла найти похищенное.

Сыктывкарец, вернувшись домой, обнаружил открытую входную дверь. Замок был взломан, а из квартиры пропали дорогие инструменты на общую сумму 30 тыс. рублей. К следствию подключилась группа с кинологом Виталием Нестеровым и псом по кличке Жиган, который и вывел группу к лесополосе. Там и были обнаружены мешки с крадеными инструментами. Похищенное возвращено владельцу. Подозреваемый взят под стражу.

В Воркуте отключат отопление

Отопительный сезон завершится 14 июня.

В Заполярье давно установилась плюсовая температура. В связи с этим с 9 часов 14 июня завершается отопительный период, и одновременно начинается подготовка объектов теплоэнергетического хозяйства к зиме.

Владимир Носов – Герой России

Уроженцу села Коровий Ручей присвоили почетное воинское звание посмертно.

Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Балтийского флота Владимир Носов погиб в апреле во время спецоперации на Украине. С первых дней СВО он выполнял боевые задачи на самых опасных направлениях, спасая мирных жителей Донбасса. Именем героя будет названа улица в Калининградской области и его родная кадетская школа в селе Коровий Ручей, в которой Владимир Николаевич много лет возглавлял школьный военно-патриотический клуб «Беркут».

Миллиард «на черный день»

Резервный фонд пополнят для расходов на непредвиденные нужды.

Минфин Коми внес в Госсовет Коми пакет поправок в бюджет региона на этот год. При сохранении прежнего размера дефицита в 10,9 млрд рублей доходную и расходную части предлагается увеличить на 1,5 млрд рублей. (Именно на эту сумму налоговых и неналоговых доходов республики было собрано больше, чем прогнозировалось). Из них 275 млн рублей предлагается направить в виде дотаций городам и районам, а 1 млрд 225 млн рублей – в резервный фонд правительства Коми.

Теперь и дистанционно

В законы о выборах и референдумах и о выборах главы Коми предлагают внести поправки.

Большинство поправок касается приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Теперь подписи избирателей можно собирать через портал Госуслуги (главное, чтобы «электронных» подписей не было более 50% от количества, необходимого для регистрации кандидата). Появляется также возможность проводить дистанционное электронное голосование. Госсовет Коми рассмотрит эти поправки на сессии 23 июня.

От выборов до выборов

17 июля состоятся выборы в сельском поселении Ужга. Жителям предстоит избрать семь депутатов. Из-за досрочного прекращения полномочий четырех депутатов 31 июля состоятся дополнительные выборы в Совет сельского поселения Черемуховка Прилузского района.

11 сентября, в единый день голосования, пройдут дополнительные выборы в Совет поселения Нижний Одес – там вакантны пять мандатов. В Воркуте и Прилузском районе в Советы надо будет выбрать по три депутата, в Ухте, Печоре, Жешарте и Княжпогостском районе – по два, в Инте, Сосногорске, Ижемском и Усть-Куломском районах – по одному.

В Коми поделили «красную» рыбу

Самую ценную рыбу в бассейне реки Печоры в этом году разрешено ловить с 15 июня по 15 октября.

На этой неделе состоялось заседание республиканской Комиссии по регулированию семги. Установлены рекомендуемые объемы вылова: для промысловиков (для промышленного лова) – 2,2 тонны, а для всех рыболовов-любителей – всего 150 кг. При этом почти полтонны семги разрешается выловить в неких «научно-исследовательских целях». Вероятно, эту квоту «пролоббировали» сами ученые, которые входят в состав «Комиссии по регулированию».

Куда уходит древесина?

Основные направления, по которым отпускают лесоматериалы из Коми, – это Китай, Египет, Азербайджан, Иордания, Узбекистан, Италия и Латвия.

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Республики Коми за 5 месяцев 2022 года проконтролировано более 600 тыс. куб.м экспортных лесоматериалов.