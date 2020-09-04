Здание, в котором сегодня размещается музей в Емве, 1939 года постройки. Конечно, оно давно находится в ветхом состоянии, и сотрудникам музея трудно не только оформлять какие-то новые экспозиции, но и отвечать за сохранность имеющихся фондов.

Администрация Княжпогостского района знает о нуждах музея и даже договорилась уже о получении для него нового здания. Вот только радости от этого известия сотрудники музея почему-то не испытывают. По их мнению, переезд этот будет сродни обмену «шила на мыло».

Под музей отдают одно из зданий УФСИН, в котором у ведомства нынче нет необходимости. Помещение это также подлежит ремонту и находится в состоянии ненамного лучшем, чем имеющееся. Тем не менее, по словам руководителя администрации района Анатолия Немчинова, вопрос переезда практически решен. «Мы находимся в стадии подписания актов приема-передачи недвижимости, – сообщил он недавно агентству «Комиинформ». – Составляется проектно-сметная документация для проведения ремонта. Аукцион на поиск подрядчика запланирован на начало 2021 года. Вполне возможно, что 100-летие Республики Коми Княжпогостский районный историко-краеведческий музей встретит в новом здании».

– Перейти в здание спецназа УФСИН по соседству с СИЗО – это вопреки всем музейным нормам, нормам пожарной безопасности и эстетическому восприятию здания музея.Нам это здание не подходит ни по площади, ни по расположению.Такой музей опозорит и город, и район.

Музей должен быть в центре города, привлекательным для туристов и приезжих, – это мнение сотрудников музея, которое они озвучили на страничке в социальной сети. – Музей – это лицо города, визитная карточка района, место приема делегаций и гостей.

Сотрудники музея во главе с директором Оксаной Киселевой предлагают другой вариант. «Нам очень подходит здание школьного интерната, как по внешнему виду, так и по площади. Оно имеет зеленую зону вокруг, вокруг можно разбить парк, клумбы, что мы и делаем вокруг старого музея, но не хватает места…»

Сегодня интернат обслуживает всего пять учащихся, а в этом году в связи с карантином вообще почти не работал. И летом в период каникул простаивает – это нецелесообразно, считают музейщики. «Задействуем территорию, сделаем парк, будем проводить мероприятия на улице, и здание будет использоваться более эффективно», – говорят они. И детей из интерната при желании тоже можно разместить где-то более комфортно. Свои предложения музейщики направили письмом в Министерство культуры, туризма и архивного дела Коми. И очень надеются на поддержку.