Если праздничная устьцилемская «Горка» ассоциируется с народным весельем, то местный «Семенов холм» – символ бытовой неустроенности и безнадеги.

Речь идет о новом сельском микрорайоне, жители которого, по их словам, уже готовы к протестным акциям. Потому что здесь нет ни воды, ни дороги, ни уличного освещения. Теперь, когда пошли затяжные осенние дожди, добраться сюда можно только на вездеходе.

Фальстарт 17-го года

Устьцилемское местечко «Семенов холм» застраивается по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», реализацию которой курирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. Предполагалось, что в новом районе застройки будет предоставлено 139 участков под строительство индивидуальных жилых домов, к ним подведут водопровод и дорогу, а на улицах появится освещение.

Данный объект предполагалось сдать к 30 октября 2018 года. Строительство началось в 2017 году с водопроводных сетей и дороги общего пользования.

На сегодня здесь построено 19 частных домов, в которых поселились в основном молодые семьи, причем многодетные. Даже водопровод не введен в эксплуатацию до сих пор. Нет и уличного освещения. А земляную насыпь от села к микрорайону лучше назвать направлением, нежели проезжей дорогой.

«Остров невезения»

5 сентября в микрорайоне состоялась встреча новоселов с депутатом Госсовета РК Екатериной Дьячковой. Участие в этом непростом разговоре принял и руководитель Усть-Цилемского района Николай Канев.

Выслушав претензии жителей, глава муниципалитета пояснил, что проектная документация составлена так, что без выполнения определенного комплекса работ и многочисленных согласований водопровод не может быть включен. То же самое касается и освещения. По словам главы, в настоящее время производится разделение проекта на составляющие, чтобы появилась возможность подать в микрорайон хотя бы воду.

Во время встречи новоселы возмущались тем, что заплатили за участки немалые деньги, построили дома, но оказались как бы на острове – без нормальной дороги они стали «невыездными». Ситуацию усугубляет то, что территория не освещается, и с наступлением темноты их новый район погружается в темноту.

Анна Чупрова, мать троих детей, рассказала, что ее муж утром загружает в свой автомобиль пять фляг, чтобы вечером в доме была вода. Ведь кроме того, что требуется готовить пищу, нужно обстирывать детей. Двое у нее еще маленькие, а вот старший уже школьник, и теперь каждый день женщине приходится встречать ребенка из школы и вести его домой более километра по грязи и в кромешной тьме. А в это время маленькие дети остаются без присмотра…

Дорога на данный момент является тупиковой, но жители нашли выход: можно сделать проезд через канаву, дабы попасть на параллельную, вполне проезжую дорогу. Для этого нужно уложить трубу в существующий овражек, чтобы над ней соорудить проезд. Эту проблему взялся решить глава района, пообещав найти трубу в ближайшее время и сделать отсыпку для проезда. А вот по поводу освещения и подачи воды Николай Канев даже обещать ничего не стал: эти вопросы, как он считает, потребуют много времени. Возможно, не один год…

Депутат Екатерина Дьячкова предложила решить проблему методом подвоза воды к домам. Однако оказалось, что на местном уровне сделать это практически невозможно. Тем не менее депутат заверила собравшихся, что обратится за помощью в Минсельхоз Коми.

Заманили и бросили

На этой неделе «Трибуна» связалась с вновь избранным депутатом Госсовета Екатериной Дьячковой. Она отметила, что за прошедшие три недели ничего не сделано: уличного освещения по-прежнему нет, грунтовая дорога после дождей стала совсем непроезжей, временный переход через овражек не сделан.

Можно сказать, что «Семенов холм» стал еще и символом профанации государственной программы. О каком «устойчивом развитии сельских территорий» можно говорить, если чиновники не умеют думать хотя бы на ход вперед? По сути они заманили устьцилемов на «Холм», но не смогли обеспечить им элементарных бытовых условий. Люди покупали участки и строили дома на собственные деньги, рассчитывая, что и власти выполнят свои обязательства. Но были жестоко обмануты.

Анатолий ПОЛЬКИН.