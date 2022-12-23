Похоже, что нынешняя зима для жителей Вуктыла вновь будет «веселенькой». Чиновники не сделали выводов из событий февраля-марта 2021 года, когда город буквально вымерзал.

Днем 21 декабря жители Вуктыла остались без горячей и холодной воды, в домах пропало отопление. На улице минус 25 градусов. Все, что смогла сделать местная администрация – это организовать подвоз питьевой воды.

Уже вечером появилась информация, что вроде все неисправности на водопроводе устранены. Но это далеко не так. В 15 часов 22 декабря во многих городских квартирах была горячая вода, но холодная лишь капала.

Контроль без гарантий

За несколько дней до аварии на еженедельном оперативном совещании, которое провела первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева, министр строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов доложил, что котельная в Вуктыле работает в штатном режиме, отопительный сезон находится на контроле.

Теперь мы знаем, что это за «контроль». При наших суровых климатических условиях можно считать, что мы только еще входим в зиму. А что там ждет впереди, никто не знает. Нет официальных версий и о произошедшей аварии. Хотя есть мнение, что водопроводные трубы уложены меньшего диаметра, чем надо. Вызывают тревогу и сбои в электросетях. А ведь раньше их не было.

Вуктыльцы с ужасом ждут обычных в этих местах январских и февральских морозов.

В марте 2021 года глава Коми Владимир Уйба по поводу Вуктыла заявил буквально следующее: «Могу точно сказать, что в новый отопительный сезон мы выйдем с гарантией того, что какие бы низкие температуры ни были, мы обеспечим город горячей водой и достаточными температурами внутри помещений как в жилых, так и в общественных зданиях…»

Выходит, что губернатор не сдержал слово и никаких гарантий для Вуктыла сегодня нет.

Мнение депутата

Депутат Совета Вуктыла Идрис Таибов считает, что первопричину нынешних бед в местной коммуналке надо искать не на градуснике, а в действиях чиновников, которые в 2005 году продали городскую котельную частнику за 3,5 млн рублей, хотя она стоит в десятки раз дороже.

Здесь, на Крайнем Севере, вся жилищно-коммунальная сфера должна находиться в руках у государства, чтобы ни у кого не было соблазна на ней озолотиться за счет северян.

Сергей ПАВЛОВ.