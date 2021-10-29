Изобретатель-самоучка Марат Пурлушкин из села Сторожевск Корткеросского района собирает из металлолома и подручных материалов станки и механизмы, которые облегчают труд и экономят деньги. На днях Марат запустил в работу ленточную пилораму. Он начал собирать ее в августе, трудился два с половиной месяца. И вот – готово…

Любовь к железу

«Трибуна» уже рассказывала о сторожевском мастере. Напомним, что из запчастей и подручных средств Марат смастерил колесный мини-трактор. На нем он пашет землю, чистит снег, возит дрова и песок.

В его гараже самодельной техники есть и трехколесная мини-машина для картинга. Минувшей зимой на «дрифт-трайке» гоняли даже жена и дети. Гоночная трасса у Пурлушкиных в своем же дворе – на ледяном катке. Отец семейства заливает картофельный участок для игры в хоккей и катания на коньках.

Кстати, «сборочный цех» мастера оборудован тоже прямо во дворе – в обычном сарае. «Мне самому интересно что-нибудь изобрести, руки чешутся из ничего сделать что-то. Это мое увлечение, люблю заниматься железом», – говорит сельский мастер.

Почувствуйте разницу

– Марат, а зачем вам пилорама? Будете открывать новое производство?

– Это не коммерческий проект. Лесопилка нужна мне для собственных бытовых нужд. А идея родилась сама собой. Прошлой зимой заготовил деловую древесину, которую нужно распилить. Можно, конечно, на пилораму отвезти. В Сторожевске есть несколько частных пилорам. Но это ведь нужно транспорт заказывать, платить. А почему бы не сделать свой станок, если он нужен в хозяйстве?

– Детали новые или бэушные? – спрашиваю изобретателя.

– Двигатель, лебедка для подъемного механизма, естественно, новые. А к примеру, шкивы, по которым лента движется, – это колеса от старого мотоцикла. Конечно, я старался на всем экономить. Если все новое покупать, пилорама бы обошлась по цене заводского аналога. Самые дешевые заводские пилорамы стоят примерно 300 тысяч рублей. Моя же мне обошлась около 100 тысяч рублей.

Лесопилка во дворе

– По какому-то чертежу собирали или это ваше изобретение?

– Сама пилорама имеет аналоги в интернете. Но в ходе сборки у меня появились свои идеи. Например, бетонная плита под основание – это я сам придумал. К плите прикрепил рельсы и уже на них установил станок. Натяжной механизм – тоже моя разработка. Двигатель с центробежным сцеплением, для привода использовал цепь, а не ремень, как это рекомендуется в интернете. Я же по опыту знаю, что ремни крайне не надежны – их надо менять по два раза в год. На своем мини-тракторе я поначалу тоже использовал ремень, а потом установил цепь.

– Какого размера бревно можно распилить на доски на вашем станке?

– Восьми-девятиметровое бревно вполне можно распилить, площадка позволяет. Правда, сейчас у меня пока четырехметровые бревна. Что же касается толщины, то станок может распилить даже пергамент. То есть в миллиметр толщиной, даже меньше. Максимально в станок влезает бревно диаметром 50-60 сантиметров. Больше и не стал делать, смысла нет.

Сам себе наладчик

– Я никогда прежде не работал на пилораме, – продолжает сельский умелец, – теперь вот учусь. Очень много нужно знать и понимать в этом деле. Много расчетов нужно в голове держать, точные настройки, регулировка. В общем, нюансов полно. Налаживаю станок сам. Сходу взять и распилить идеально – так ни у кого не получится, браки будут. Это как водить машину: невозможно сесть и сразу поехать как профессионал. Поэтому пока я пилю бревна, которые похуже – набираюсь опыта.

Помимо этого станка Марат Пурлушкин смастерил еще и специальную конструкцию для подвески бревна и доставки его по воздуху. Ведь бревна находятся на другом конце двора, их надо подвезти к станку. Конечно, можно чокеровать и волочь по земле трактором. Но Марат не хочет портить двор и пачкать древесину. Тем более, по его словам, пила от грязи быстро затупится.

– Подъезжаю с тележкой (там использованы два колеса от мотоцикла, металлические трубы, цепь), рычажным механизмом подвешиваю бревно, цепляю почти посередине, а второй край уже легко поднимается, я его просто фиксирую для баланса, а затем подношу к станку. Бревно до 20 см в диаметре можно тащить одной рукой. Если – больше, то для этого у меня есть трактор. Все зависит от диаметра бревна. Слишком высоко и не надо поднимать, достаточно – на 15 сантиметров. Главное, чтобы бревно не касалось земли и не пачкалось, – рассказывает Пурлушкин.

– Думаю, это не последнее ваше изобретение?

– Конечно, мысли есть. Но это пока секрет. Вот сделаю что-то новое – тогда и вам обязательно расскажу.

Екатерина МАКАРОВА.