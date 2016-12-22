Самолет Минобороны высадил в Воркуте «звездный десант»

В минувший вторник, ровно в четыре утра, без всякого объявления, на военном

аэродроме в поселке Советский приземлился борт Минобороны. Озираясь по сторонам, по трапу спустился человек, в котором аэродромные техники без труда опознали «агента национальной безопасности» Михаила Пореченкова.

Посадка в Воркуте была вынужденной. Пореченков и Ко летели в якутский поселок Тикси. Но из-за недавней авиакатастрофы Ил-18 в Якутии тамошний аэропорт не принимал, поэтому борт взял курс на Воркуту.

Спецбригада популярных артистов летала по стране в рамках минобороновской акции «Десант в Арктической зоне». Кроме Пореченкова, в ее составе такие «звезды», как Борис Грачевский, Александр Иншаков, Виктория Тарасова, Владимир Сычев, Владимир Левкин и другие.



В Воркуте Михаила Пореченкова хорошо обули…

Как снег на голову

Как сообщила «Трибуне» руководитель управления культуры Воркуты Ольга Павелко, артисты им свалились как снег на голову. Но это был приятный сюрприз. Несмотря на то, что в Воркуте установился лютый мороз — 47 градусов, московские гости радовались, как дети. В соцсетях тут же появились колоритные видеоролики и фото «заиндевевших» от холода артистов.

Хотя визит именитых гостей был не запланирован, воркутинские власти не растерялись, организовав для москвичей довольно обширную культурную программу. Артисты посетили Воркутинский горно-экономический колледж, спустились в учебную шахту, побывали в музее и воинской части.

— Как же вы тут ездите? — удивлялись москвичи. — Мы думали — в такой мороз машину даже открыть нельзя, не то что — завести…

— Вообще, их очень интересовали разные бытовые подробности жизни воркутинцев, история города, работа северных шахт, наша заполярная природа, — рассказал «Трибуне» заместитель начальника управления культуры Владислав Токмянин.

Хоровод с солдатами

— Артисты подарили военнослужащим новогоднюю елку от режиссера картины «Елки-5» Тимура Бекмамбетова, — продолжает Владислав Токмянин. — Нарядили ее игрушками с надписью фильма, автографами артистов, спели несколько песен, поводили хоровод с солдатами. Всем были очень довольны. Артисты оказались очень простыми, общительными, без всякой «звездности». Борис Грачевский — ходячий «ералаш», ну а Михаил Пореченков — просто душка!

После обеда во Дворце культуры шахтеров устроили творческую встречу с военнослужащими, их семьями. Воркутинцы узнали про приезд российских звезд через соцсети и «сарафанное радио» и тоже пришли на концерт. Зал ДК был набит битком — более 600 человек. Люди сидели кто на полу, кто на ступеньках. Двухчасовой концерт завершился кинопремьерой. Воркутинцы смогли посмотреть «Елки-5» раньше, чем этот фильм вышел в широкий прокат.

— Проект «Кинодесант в Арктической зоне» организован Министерством обороны России, — рассказал Владислав Токмянин. — Артисты объехали немало северных воинских частей России. А совсем недавно побывали в Сирии, чтобы поддержать солдат. Воркута стала последним пунктом кинодесантников.

Лицо «Актимеля»

На вопрос корреспондента «Трибуны», чем их больше всего удивила Воркута, один из организаторов акции — подполковник Дмитрий Серобаба — ответил:

— Мы в восторге от очень сильного мороза и очень теплого приема! Огромное спасибо от всего Министерства обороны России главе города, администрации, начальнику управления культуры за то, что они так оперативно среагировали на ситуацию с нашей экстренной посадкой. Все было очень классно! Как будто эта акция планировалась за два месяца — настолько все четко было проведено. Еще раз готовы вернуться к вам. Тем более что северное сияние нам увидеть не удалось, а так хотелось!

Кстати, некоторые из «десантников», как выяснилось, уже бывали в Воркуте. Правда, очень давно. Борис Грачевский еще в 80-х годах прошлого столетия приезжал в Воркуту в составе концертной группы. Гастролировал в Воркуте и бывший солист группы «На-на» Владимир Левкин.

По словам подполковника, они хоть и были готовы к суровым погодным условиям, но для большинства артистов воркутинский мороз оказался экзотикой. Актриса Виктория Тарасова даже пожалела воркутинцев, что они живут в таких суровых условиях…

Артистам Владимиру Сычеву и Михаилу Пореченкову пришлось купить теплую обувь — ноги сильно замерзли. «В последний раз такой мороз мне довелось испытать в Эстонии в 1988 году, там было минус 45, я тогда отморозил нос и уши», — сказал Пореченков.

Михаил Пореченков — один из самых колоритных персонажей российского кинематографа. Когда-то его называли «русским Шварценеггером». В «копилке» актера множество ярких работ. Михаил Пореченков регулярно появляется на экранах телевизоров не только в фильмах и сериалах (например, «Агент национальной безопасности» и «9 рота»), но и участвует в различных рекламных кампаниях. Самая известная из них — реклама кисломолочного напитка «Актимель».

Недавно фирма «Данон» запустила новую зимнюю рекламу с Пореченковым в главной роли и теплолюбивыми итальянцами и их невероятными приключениями в России. Теперь и сам Михаил Пореченков на себе испытал поистине свирепый мороз — воркутинский.

Екатерина МАКАРОВА.