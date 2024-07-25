Самолет не долетел до Воркуты (Криминал от 26 июля)

24 июля самолет, следовавший рейсом Сыктывкар – Воркута, приземлился в Печоре, где пассажиры застряли на сутки.

Причина – техническая неисправность борта. На следующий день в Печору прибыл резервный борт ЯК-40. На нем 23 пассажира, ночевавших в гостинице, отправили в Воркуту.

Ухтинец судился с мэрией

Суд обязал выплатить потерпевшему более 700 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево.

Машина ухтинца стояла на проезде вдоль жилого дома по улице Тихоновича до дороги к СОТ «Аэрофлот». Упавшее на нее дерево причинило серьезные повреждения. Суд признал, что ответчиком в данном деле является администрация Ухты. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость восстановительного ремонта автомашины истца без учета износа составила 707 тысяч рублей. Требования истца о взыскании материального ущерба удовлетворены в полном объеме.

Подросток сломал шею

Это случилось 19 июля в районе пристани у Седкыркеща во время купания.

15-летний мальчик, находясь на правом берегу Сысолы, прыгнул в воду и ударился о дно реки. Друзья подростка сообщили о случившемся родителям. Ребенку оказали медпомощь, после чего госпитализировали в больницу с переломом шеи.

«Урок вежливости» – с ножом и битой

30-летний эжвинец вызвался поговорить с мужчиной, который чем-то обидел его приятелей. Вероятно, он намеревался пристыдить «обидчика» и объяснить ему, что надо вести себя вежливо.

Однако, придя к соседу, «воспитатель» несколько раз ударил его ножом и битой. Раны оказались смертельными, потерпевший скончался. Суд приговорил «учителя» к 10 годам лишения свободы.

А бывают и лжетрактористы…

Недавно житель Ухты был оштрафован за то, что приобрел фальшивый диплом авиационного училища. А вот 41-летнего воркутинца уличили в покупке удостоверения тракториста.

Интернет-продавцы заверили воркутинца, что удостоверение имеет государственный регистрационный номер. Мужчина перевел деньги за удостоверение и копию экзаменационного протокола, однако при проверке документов на рабочем месте начальник органа гостехнадзора усомнился в их подлинности. Экспертиза подтвердила, что удостоверение является поддельным. Суд назначил лжетрактористу наказание в виде трех месяцев ограничения свободы.

Работник Библиотеки получил травмы

25 июля в Госинспекцию труда Коми поступило сообщение о несчастном случае с работником Корткеросской библиотеки.

13 июля он пытался снять рекламный баннер, но упал с высоты и получил тяжелые травмы. Организована комиссия, ведется расследование.

Хотела усилить «сигнал»

Жительница Усть-Цилемского района установила на крыше дома репитер и получила штраф.

Женщина установила усилитель (репитер) на крышу своего дома, так как ее не устраивало качество связи. Мировой судья Усть-Цилемского судебного участка привлек сельчанку к административной ответственности за использование радиоэлектронного средства без регистрации в Роскомнадзоре.