Самолетам «Комиавиатранса» запретили летать за рубеж

Росавиация запретила АО «Комиавиатранс» выполнять международные рейсы.

Решение принято из-за неудовлетворительного финансового результата компании по итогам первого квартала 2018 года. По данным «Интерфакса», чистый убыток в 2017 году составил 173,7 миллиона рублей, кредиторская задолженность — 1,1 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2018 года компания перевезла 62,9 тысячи человек (меньше на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), оказавшись на 31 месте по этому показателю среди других российских авиакомпаний. Сейчас зарубежные рейсы «Комиавиатранс» не выполняет, пассажирские перевозки производит только по территории Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

У компании есть 18 вертолетов Ми-8, три самолета Embraer ERJ-145 и два L-410. В состав предприятия входят аэропорты Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Усть-Цильмы и Инты.