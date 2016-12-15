Самые закаленные дети живут в Инте

В дачном обществе Мырты-Ю столичные полицейские обнаружили в сугробе мужчину, который надеялся, что его не заметят.

В Сыктывкаре закрыт нелегальный игровой клуб.

Воры взламывают двери и окна и выносят то, что можно продать.

Два десятка банок с соленьями обошлись пенсионерке из Сыктывкара в 20 тысяч рублей.

22-летний ухтинец ответит перед судом за непреднамеренное убийство.

Полиция Усинска по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже.

Соседка по комнате утащила у сокурсницы банковскую карту и сняла с нее деньги.

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