Занятия в школах республики отменяются в зависимости от северной широты.
Наш читатель из Печоры, прочитав несколько сообщений в информагентствах, сделал для себя интересное открытие. Оказывается, самые закаленные дети, не боящиеся морозов, живут в Инте, а самые «изнеженные» — в столице республики. Он сравнил температуры, при которых местные администрации объявляют «актированный день», когда в школах отменяются занятия из-за низкой температуры.
Выяснилось, что в Сыктывкаре малыши до третьего класса не идут на занятия уже при 24 градусах, в Воркуте — только при 34, а в Инте — аж при 35! В Инте старшеклассникам можно оставаться дома только при минус 42, в Воркуте – при 41 градусе мороза, а в Сыктывкаре — уже при 37! Ну, а при ветре силой 2-4 метра в секунду сыктывкарцам можно не выходить на улицу даже при минус 32 градусах.
Самые закаленные дети живут в Инте
Занятия в школах республики отменяются в зависимости от северной широты.