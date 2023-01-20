Этот дом в Воркуте давно стал туристической меккой. Приезжих он привлекает символической надписью на крыше «Покорителям Заполярья – слава!» и своей мрачной заброшенностью.

В огромной девятиэтажке жилыми остаются всего несколько этажей, а на других не горит свет, стены в копоти, а двери квартир заколочены. Сами воркутинцы за масштабность здания называют его «китайской стеной» или «пентагоном», а некоторые считают его самым жутким домом Воркуты. Но недавно художники решили изменить мрачную славу дома № 5«б» на ул. Димитрова и устроили прямо в подъезде выставку.

Послание из прошлого

Такое нестандартное место под свою площадку выбрали участники двух творческих группировок – независимого творческого объединения из Сыктывкара «/ВВ/» и арт-группировки «Труба зовет!». В арт-проекте приняли участие 97 художников. Работы прислали из разных городов России: Москвы, Владивостока, Уренгоя, Сыктывкара и Ухты. Свои проекты представили художники из Беларуси, Молдовы и Норвегии. Все работы для выставки «Адреса(н)ты» должна была объединить тема послания.

– Это могло быть послание в будущее или в прошлое, послание себе или в космос, послание куда угодно. Нам показалось, что здание тоже само по себе несет послание: это и расположенный на нем знаменитый лозунг, и множество надписей внутри. Там стены исписаны различными сообщениями – от признаний в любви до фраз, что кто-то дурак или что приходили слесари.

14 января на нескольких этажах центрального подъезда возникли различные арт-объекты. Посреди настенных надписей появились инсталляции, коллажи, картины, фотографии и барельефы, на стены транслировались видеоработы. По замыслу художников, их творения в доме № 5«б» на ул. Димитрова в Воркуте должны были остаться насовсем.

– Мы хотели, чтобы здание стало точкой притяжения и люди перестали его бояться. Чтобы о нем не думали, что это а-ля самый жуткий дом, а считали его самым галерейным домом в республике и могли его посещать 24х7», – поясняет Дмитрий Махов, сооснователь объединения «/ВВ/».

Маргиналы ни при чем

Однако уже через день часть произведений исчезла, а некоторые горожане выносили из здания картины.

– Нас предупреждали, что маргинальные личности в доме картины растащат и все сломают. Мы предполагали, что на картинах подрисуют ручки-ножки, заберут их себе. Но по факту жильцы дома, наоборот, хотели эти работы сохранить. Оказалось, что выставку частично разобрали не те

обитатели дома, которые пьют и мало зарабатывают, а те, кто приехал на иномарке и, по сути, из чужого подъезда своровал картины.

Несмотря на то, что часть проектов уплыла в «частные коллекции», не все воркутинцы оценили идею выставки в полузаброшенном доме. По словам Марии Тимофеевой, участницы арт-группировки «Труба зовет», одна из посетительниц назвала это искусством забвенья и не одобрила выбор места.

– На мой взгляд, здесь больше про историю и память, чем про разрушение, распад и боль. Мы привлекаем внимание к этим пространствам и хотим их улучшить, – считает Мария Тимофеева.

Артефакты «заброшек»

Арт-группировка «Труба зовет» уже не первый год работает с городским пространством Воркуты. В 2020 году местом для своих экспериментов они выбрали покинутый район Рудник – знаковое место, с которого начиналось строительство города. Посчитав, что Рудник должен обрести голос, художники распечатали стихи заполярных поэтов и развесили их на стенах заброшенных зданий. Благодаря им стены заговорили стихами поэта Михаила Ткача, который в 1970-е годы напоминал о том, что «уголь – первооснова сущего в Воркуте». Всего несколько дней просуществовала инсталляция из стеклянных бутылок, подвешенная ими на мосту у Рудника. Бутылки бились друг о друга и издавали звук, который, по мнению дизайнеров, обозначал хрупкость бытия.



Большинство работ арт-группировки «Труба зовет» недолговечно, и художники к этому готовы. Одна из их последних выставок просуществовала в заброшенном доме на улице Московской две недели. Там художники обнаружили фотографии, документы, стихи и рисунки бывших жильцов – Елены и Анатолия Шевелевых.

– Мы подумали, что неправильно, что люди приходят пусть и в заброшенный дом и не знают, кто там жил. И решили сделать из этого выставку и повесить на стены фотографию и документы бывших жильцов. После выставки мы нашли саму Елену Шевелеву и отправили ей все найденные документы в Сыктывкар.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото Алексея Сенова.