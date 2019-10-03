Самым бедным добавят благодаря социальным контрактам

Две тысячи семей с детьми будут получать ежемесячно по 15 тысяч рублей.

Социальные выплаты будут производиться в рамках социальных контрактов с целью вывода семей из состояния бедности. Установлено, что до 40 процентов малоимущих семей самостоятельно построить свою жизнь не могут, вследствие чего нуждаются в постоянном социальном сопровождении. Оно будет осуществляться в рамках пилотного проекта, который реализуется в 20 субъектах России. В 2020 году в рамках этого проекта поддержку получат до двух тысяч бедных семей в Коми.

Ежемесячная выплата составит не менее одного прожиточного минимума на семью в течение не менее полугода. Это до 15 тысяч в месяц. Благодаря социальному контракту у бедных семей появляется реальный инструмент по выходу из финансового кризиса.

Эксперимент по заключению социальных контрактов сейчас проходит в Сосногорском и Корткеросском районах. При расширении деятельности на всю республику для сопровождения семей, находящихся на социальном контракте, будут создаваться специальные межведомственные комиссии на уровне муниципалитетов. В такие комиссии войдут представители образования, соцзащиты, здравоохранения, других органов власти и НКО.