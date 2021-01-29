Санаторий еще дышит? Предполагается, что в феврале здравница начнет принимать пациентов, перенесших ковид

В редакцию поступил вопрос от читательницы из села Объячево Нины Андреевны: будет ли работать санаторий «Серегово»? Пенсионерка пояснила, что нуждается в лечении, которое ранее она проходила в этом же санатории. Но вот уже длительное время она не может этого сделать: здравница не работает, ни один телефон там не отвечает.



В администрации села Серегово «Трибуне» сообщили, что о режиме работы санатория им ничего не известно. Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой рассказать о том, когда санаторий начнет принимать пациентов. Публикуем ответ из Минздрава.

«В связи с высокой потребностью в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, в 2021 году учреждение будет принимать пациентов по новому профилю: «Заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера». Для этих целей приобретено новое медицинское оборудование, выделены помещения, получено санитарно-эпидемиологическое заключение, ведутся работы по получению лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности.

Медицинской организацией приняты максимальные меры для работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработаны и утверждены правила и маршрутизация, направленные на прерывание путей передачи инфекции среди отдыхающих, в том числе при получении медицинской услуги, при регистрации пациентов в дни заезда и выезда.

Предполагаемая дата

возобновления бронирования мест, приема и размещения граждан в ГАУ РК «Санаторий «Серегово» – 10 февраля 2021 года.

Обращаем внимание на то, что имеет место ограничение по возрасту пациентов, принимаемых на лечение в учреждение. Реализация бюджетных путевок будет производиться поликлиниками общей лечебной сети по месту проживания, в соответствии с показаниями к такому виду лечения».