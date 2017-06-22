Санаторий не построили, а технику купили

Пока специалисты спорят, нужно ли доводить до конца строительство санаторного комплекса в селе Серегово Княжпогостского района или все-таки дешевле будет его сровнять с землей из-за проектно-технических недоработок, а на его месте возвести новый объект, сами сотрудники уже готовы к новоселью.

Такой вывод напрашивается после знакомства со статьями расходов, которые были произведены в прошлом году за счет бюджетных средств и на днях обнародованы Контрольно-счетной палатой РК. Из документов следует, что уже закуплены на 40 миллионов рублей компьютеры и оргтехника, бытовая техника, оборудование для водогрязелечебницы и бассейна, мебель, медицинское оборудование, мягкий инвентарь. Куплены и дорогие автомобили для руководства, которые сейчас ежедневно возят трех специалистов из Сыктывкара в старый санаторий.

По самому оптимистичному варианту, санаторный комплекс «в очередной раз» планируется ввести не раньше 2019 года. Есть подозрение, что если не мебель, то оргтехника к этому времени точно морально устареет. И к чему нужна была такая спешка?

Сергей МОРОХИН.