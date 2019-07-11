Власти отказались от строительства вертолетной площадки на территории больничного городка в ухтинском поселке Шудаяг, сообщает Минздрав Коми.
Ранее проект посадочной площадки для санавиации вызвал недовольство общественников, поскольку для ее строительства потребовалось бы вырубить сосновый бор. Активно протестовали местные жители, кипели нешуточные страсти, а по мнению авиаторов, место для площадки было выбрано небезопасное.
Санитарные вертолеты не будут садиться в поселке Шудаяг
Власти отказались от строительства вертолетной площадки на территории больничного городка в ухтинском поселке Шудаяг, сообщает Минздрав Коми.