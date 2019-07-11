Санитарные вертолеты не будут садиться в поселке Шудаяг

Бывший заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова обжаловала в суде увольнение с должности в связи с «утратой доверия», сообщает портал «7х7». В Сыктывкарском городском суде информацию подтвердили.

В понедельник стало известно, что В. Козлов покидает пост мэра Сыктывкара. Глава Коми Сергей Гапликов предложил ему стать представителем республики в Северо-Западном регионе.

В Коми 570 домохозяйств примут участие в опросе Росстата.

Четверых пропавших в лесотундре оленеводов на этой неделе обнаружили в Усинском районе, все они живы.