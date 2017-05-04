Сапер Макаров снова встанет в строй

У кавалера двух орденов Трудовой Славы Евгения Макарова, ныне пенсионера, нет военных фотографий отца.

Не до фотографий было солдату на фронте под Ленинградом. Есть лишь послевоенные фото, где Петр Макаров с орденом Отечественной войны и с медалями, уже в возрасте — «перед выходом в люди», как он любил говорить, а точнее — в День Победы. Вот с этой фотографией и собирается Евгений Петрович идти на марш Бессмертного полка…



Петр Павлович Макаров.

Без права на ошибку

Петр Макаров попал на фронт в самом начале войны — осенью 1941 года. Северян тогда направляли в лагеря под Вологдой — там шло формирование частей, которые отправлялись на фронт. Петр Павлович был уже в возрасте — ему исполнилось сорок. Рабочий Сереговского сользавода, он владел многими нужными солдату профессиями, да и военный опыт у него имелся: довелось красноармейцу Макарову в далекую Гражданскую брать Перекоп, воевать под Каховкой, гоняться за бандой Махно. Поэтому без долгих раздумий отцы-командиры определили его в саперы. И попал он на самый передний край.

Жизнь сапера на войне — до первой промашки. Как говорят, сапер ошибается только один раз. Ставить свои мины и разминировать вражеские, обезвреживать неразорвавшиеся снаряды, устанавливать проволочные заграждения и их же снимать при необходимости — вот что такое работа сапера. И все это — под огнем противника, часто на открытой местности. Кроме того, сапер — это труженик. И труд этот — бесконечный, до кровавого пота. Ради того, чтобы были живы другие солдаты.

Воевал сапер Макаров два года. В 1943 году, уже после прорыва блокады Ленинграда, его тяжело ранило, пришлось ампутировать ногу. В родное Серегово солдат вернулся инвалидом. Но без дела не сидел, работал еще много лет — на пенсию вышел в 1961 году. Если бы не инвалидность, работал бы и дальше, но на одной ноге с протезом много не набегаешься.

О его характере может сказать такой факт. Как фронтовику и инвалиду государство выделило Петру Макарову автомобиль с ручным управлением. И в свои 76 лет Петр Павлович, чтобы никого не обременять надоедливыми приставаниями: «Подвези!», выучился на водителя, получил права.

В Праздник Победы его сын, Евгений Петрович Макаров, сам уже немолодой человек, Заслуженный работник республики, кавалер двух орденов, собирается пройти в колонне Бессмертного полка по Сыктывкару. Он, наследник солдата-победителя, непременно расскажет всем родным и близким о своем отце, который воевал с фашизмом.

Тихон САНИН,

Княжпогостский район.