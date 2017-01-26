Сборная России надеется взять реванш

27 января в Сыктывкаре стартовало Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. А первое состязание такого уровня прошло в столице Коми 30 лет назад, в далеком уже 1986 году. О том, как это было, рассказывает Анатолий Соловьев, бывший начальник команды «Строитель» (1983-2008 годы).

Под эгидой обкома

В 1986 году в Сыктывкаре состоялся смотр участников ближайшего будущего мирового хоккея с мячом: ведь, как правило, участники юниорских первенств затем становились игроками национальных сборных.

Через юниорское первенство пришли в большой хоккей братья Виктор и Сергей Ломановы, Валерий Эйхвальд, игроки сыктывкарского «Строителя» Рафик Мухаметзянов, Виктор Гамаюнов, Александр Пестов, Александр Ларионов, многие другие мастера игры. Главный тренер команды «Строитель» Владимир Янко был участником первого юниорского Первенства мира в 1968 году в Финляндии.

Оргкомитет по проведению Первенство мира-86 возглавлял первый секретарь обкома партии Иван Морозов. Он лично контролировал подготовку соревнований. Председатель Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Коми АССР Геннадий Шулепов и председатель Сыктывкарского горисполкома Александр Окатов дважды в месяц докладывали Морозову о подготовке к Первенству.



8 февраля 1986 года. Открытие десятого юниорского Первенства мира по хоккею с мячом.

Веди нас, Янко!

До 1986 года юниорская сборная СССР четыре раза становилась чемпионом мира, шведская сборная — пять. А перед десятым чемпионатом Всесоюзная федерация по хоккею с мячом решила обновить руководящий состав команды. Старшим тренером стал заслуженный мастер спорта СССР Владимир Янко, прекрасно зарекомендовавший себя в роли наставника сыктывкарского «Строителя».

В состав тогдашней сборной СССР вошли воспитанник сыктывкарской ДЮСШ Павел Франц (ныне главный тренер «Строителя», старший тренер национальной сборной России) и бывший игрок команды «Строитель» Сергей Конаков (в 1986 году он служил в армии и выступал за команду свердловского «СКА»).

В двух последних чемпионатах мира сборная СССР уступила шведам, поэтому перед тренерским составом и командой была поставлена сложная задача: занять первое место.

Оранжевый град

Сыктывкарский лед Первенства мира-86 оказался счастливым для нашей сборной. Игра СССР – Норвегия закончилась с разгромным счетом 8:0 в пользу хозяев. В этой игре блистал игрок «Водника» Игорь Гапанович. Он забивал из любой позиции: с игры, после розыгрыша угловых, со штрафных. Еще два мяча забил Сергей Конаков.

В матче Финляндия—СССР, в отсутствие травмированного Гапановича, Сергей Конаков взял на себя роль лидера и забил четыре мяча. Финны уступили нашей сборной со счетом 2:9.

Шведы тоже обыграли норвежцев «всухую» — 7:0. Кстати, тогда всех удивил тот факт, что тренер команды Швеции Гидер Эмануэльсон не был профессионалом, хоккей был его хобби, а в жизни он руководил страховым агентством.

Остальные игры закончились так: Швеция—Финляндия 9:0, Норвегия—Финляндия 2:3 (это был матч за третье место. Финны победили в упорной борьбе).

В матче за «золото» шведов, имевших лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, устраивала ничья. Нам же нужна была только победа.

Первый гол в ворота гостей забил Сергей Конаков, удар он наносил практически с лицевой линии, причем с острого угла. Через 10 минут швед Карлсон сравнял счет, но в начале второго тайма сборная СССР ушла вперед, а за 10 минут до окончания игры Игорь Гапанович забил решающий гол.

Переполненные трибуны (на игре присутствовало 10 тысяч зрителей) бурно приветствовали победителей. Сборная СССР стала пятикратным чемпионом мира, вернув себе (после четырехлетнего перерыва) титул сильнейшей команды.

Драма в Тролльхеттане

В прошлом, 2016-м, году Первенство мира проходило в шведском городе Тролльхеттане. На предварительном этапе игры закончились следующим образом: Финляндия—Россия 1:7; Норвегия—Россия 0:3; Швеция—Россия 3:2; Финляндия—Россия 1:8.

Как и предполагалось, в финале оказались сборные России и Швеции. Увы, игра для нашей команды сложилась драматически. На мой взгляд, из-за судейства. Почему финальный матч, в котором играли хозяева, судила шведская бригада арбитров, непонятно до сих пор…

Вначале все складывалось удачно. Первый тайм прошел при полном преимуществе команды России — 3:0. На 47-й минуте россияне забивают четвертый гол. Казалось, «игра сделана». Но… С 48-й по 94-ю минуты шведы забивают четыре гола, а на 99-й вколачивают в наши ворота пятый. И тут же звучит финальный свисток: «золото» достается шведам!

Шведские судьи добавили 11 минут компенсированного времени, и игра фактически шла до гола.

Вот и выходит, что в Сыктывкаре должен состояться своеобразный матч-реванш.

Мальцева не забыли

Наставники шведской команды пригласили на тренировки сборной в сентябре 2016 года 38 хоккеистов 1988-1999 годов рождения из 13-ти клубов. «Мы хотим иметь сильную команду, поэтому из 38 самых талантливых игроков отберем самых подготовленных для игры в Сыктывкаре», — заявили шведские тренеры.

Интересная деталь: впервые в истории в юниорский штаб сборной России вошел старший тренер «Строителя» Александр Мальцев. А сын президента федерации хоккея с мячом Константина Агафонова Никита стал игроком сборной России.

Коньки и иконки

21 января юниорская сборная страны провела товарищеский матч со «Строителем». Матч закончился со счетом 6:3 в пользу юниоров. Причем на этой игре было очень много болельщиков — столько не приходит и на матчи высшей лиги.

Перед матчем юниорская сборная России посетила Свято-Стефановский собор в Сыктывкаре. Архиепископ Питирим помолился за здравие хоккеистов. Говоря о спорте, священник призвал игроков быть смиренными и никогда не давать победить гордыне, подчеркнув, что только через смирение может прийти успех. В конце беседы архиепископ вручил хоккеистам иконки.

Поможет ли призыв к смирению вернуть нашей сборной чемпионское звание, станет ясно уже в ближайшие дни…

Календарь игр Первенства мира

27 января

10.00 Россия – Норвегия

12.00 Швеция – Казахстан

14.00 Норвегия — Финляндия

18.00 Россия – Швеция

20.00 Казахстан – Финляндия

28 января

10.00 Казахстан – Россия

12.00 Финляндия – Швеция

14.00 Норвегия – Казахстан

18.00 Финляндия – Россия

20.00 Швеция – Норвегия

29 января

10.00 Полуфинал 1/4

12.00 Полуфинал 2/3

16.00 Матч за 3 место

18.00 Финал

20.00 Церемония закрытия