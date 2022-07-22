«Сейчас вылетит птичка!» «Дело фотографа»: гастролер «союзного значения» легко проникал в квартиры своих жертв

В застойные 80-е годы серийные квартирные кражи воспринимались как ЧП. Поэтому когда Эжвинский район столицы Коми захлестнула волна подобного рода преступлений, вся местная милиция сбилась с ног в поисках злодеев.

Десятки эжвинцев жаловались: вернувшись из отпуска, они обнаруживали, что из квартир исчезли ценные вещи и деньги. Причем многие из пострадавших даже не обращались в милицию, потому что подозревали своих родственников – ведь не было никаких следов взлома квартирных дверей.

Песочная улика

– Осмотр мест происшествий ничего не дал, и мы, милиционеры, уже, было, расстроились – квартирные кражи всегда раскрываются с трудом. И вот – зацепка: в одной из квартир на ковре обнаружен песчаный след, – вспоминает Геннадий Ковалевич, который в 80-е годы был оперуполномоченным ОВД Эжвинского района.

– У начальства возникли вопросы по поводу того, как изымать след, который на фото видно слабо: размеры смазаны, особенностей нет. Что делать? Эксперт решает использовать дактопленку большого размера. Впоследствии это выручит сыщиков: при проведении экспертизы будет установлена идентичность песка из квартиры и тайника в квартире жулика, где хранилось похищенное.

На другой квартире были найдены пылевые следы, как будто на это место ставили сумку. Следы также были сфотографированы, с места изъяты микрочастицы, изымались и дверные замки, но это результата не принесло.

Сыщикам стало понятно: вору были известны места хранения денег и золотых изделий. Злоумышленник каждый раз без труда находил самое ценное в жилище.

И вдруг одна из соседок обворованных хозяев квартиры, работавшая медсестрой поликлиники МВД Коми, при беседе с сыщиками вспомнила, что в момент их отпуска видела в подъезде подозрительного мужчину, явно не из этого дома. По ее показаниям, сыщики спешно составили фоторобот, который потом они показывали в злачных местах – городских кафе и ресторанах. Однако официанты не признавали факт знакомства с подозреваемым. Впоследствии выяснится, что некоторые из них скупали у него краденое золото…

«Странные» кавказцы

Между тем в городе на Неве в поле зрения местных милиционеров попадали два азербайджанца из Коми АССР, которые сдавали в скупку большое количество золотых изделий, бывших в употреблении.

– Их оперативно проводили в аэропорт Санкт-Петербурга. По средствам связи выслали фото и фамилии с именами, а мы незаметно встретили их в Сыктывкаре, – рассказывает Геннадий Ковалевич. – Причем забрали мы их при выходе из самолета, потому что опасались – их могут ждать сообщники. Золотых изделий, которые также доставили в Эжвинский РОВД, насчитали около 50 штук.

Задержанные вели себя странно: говорили, что по-русски не понимают. Для работы с ними привлекли милиционеров-азербайджанцев. При этом все их разговоры негласно записывали и затем переводили на русский.

Сначала представители Кавказа все отрицали, затем из их уст прозвучала версия, что золото дали земляки. А после задержанные вдруг стали твердить, что они сами скупали все на рынке. Потом и вовсе возникло подозрение, что скупщики золота договорились с милиционерами-азербайджанцами. Все опера застыли в ожидании, напряжение росло (хорошо, что это были выходные и докладывать обо всем начальству не спешили).

В конце концов, поздно ночью в ходе беседы задержанные по большому секрету рассказали, что все изделия им продал некий Вася. Познакомились они с ним на рынке и, мол, ничего о нем не знают. Однако милиционеры не поверили в правдивость их слов, они стали мало-помалу выводить ребят на чистую воду. Выяснилось, что кавказцы помнят дом, где обитал таинственный Вася.

И мастер, и ловелас

Вычислить квартиру подозреваемого и задержать его оказалось делом техники. При обыске в жилище золотых украшений не нашли. Были изъяты лишь фототехника и негативы. А на чердаке стражи порядка обнаружили целую фотолабораторию. Сам Вася вел себя спокойно, показаний не давал.

Впоследствии выяснилось, что Василий по фамилии Киевский подрабатывал фотографом. По тем временам ситуация, когда фотограф приходит домой, а потом предоставляет качественные снимки, считалась шиком. Заказов было хоть отбавляй: мужчина ходил по предприятиям, детским садам. В ходе съемок знакомился с людьми, те приглашали домой, а уже там преступник входил в доверие, выведывал или сам примечал, где хранятся самые ценные вещи. Он запоминал, кто и когда уезжает в отпуск, и фактически определял для себя список жертв…

Из негативов оперативники сделали фото, с помощью которых стали выявлять все связи лихого жулика. Было установлено несколько женщин, с которыми у Василия были романы и которых он щедро одаривал цепочками, серьгами и колечками. (Все это было впоследствии изъято у незадачливых подружек Васи). С фотоальбомами оперативники ходили по квартирам домов в Эжве, многие жители узнавали себя и своих детей, но опять-таки не все говорили о своем близком знакомстве, заподозрив неладное. Было установлено более 15 потерпевших, которые опознали свои золотые изделия среди изъятых вещей…

Подельник

Тем временем Васю Киевского поместили в СИЗО, но следствие по «делу фотографа» забуксовало.

Как-то в РОВД позвонили соседи Василия, с которыми довелось пообщаться во время поквартирного обхода. Они рассказали, что Василия искал некий Юра из Украины. Дружка сразу взяли в поле зрения, фактически он был задержан, с ними стали вестись оперативно-розыскные мероприятия. Оказалось, сообщник почуял неладное: Вася не выходил на связь, от него не было никаких вестей. Юра приехал в Коми, чтобы разобраться в ситуации, но сам попал на оперативную мушку.

Юрий дал согласие для дальнейшей работы, так как понимал: он является соучастником квартирных краж, за которые в Советском Союзе давали большие сроки…

«Подсадная утка»

Сам же Василий не спешил рассказывать милиционерам о своих художествах. С сокамерниками в СИЗО он не делился, за что сидит, поэтому было принято решение подселить к нему его же подельника Юру, приехавшего к нему за товаром. Тот согласился поучаствовать в оперативной комбинации. Его поместили в СИЗО, в отдельную камеру, и началась переписка между Юрой и Васей. И только через два-три месяца сообщника наконец подселили к дружку. Но вначале Василий затаился, не доверяя своему бывшему скупщику-партнеру. И только после долгих переговоров все-таки стал делиться обрывками информации, где и когда брал ту или иную цепочку или сережки.

Учитывая, что в ходе оперативной комбинации Василий и Юрий могли между собой договориться, полученную информацию милиционеры проверяли через других лиц, которые также участвовали в разработке.

Золотые цепочки привели на Украину

Мало-помалу выяснилось, что ворованный товар сбывался через ювелирные магазины и частных ювелиров, которые занимались переработкой изделий и дальнейшим их сбытом.

Когда были расшифрованы все адреса сообщников, появился дальнейший план действий. Юрий был освобожден из СИЗО и совместно с оперативным сотрудником под видом поставщика золотых изделий выехал на Украину. Там были проверены все адреса, которые указал Василий, установлены точки сбыта краденого, в том числе магазины и частные ювелиры, и они согласились поучаствовать в оперативной комбинации.

Частные ювелиры Украины и другие скупщики краденого подтвердили факт знакомства с Василием. Они признались, что тот время от времени привозил им изделия в небольших количествах. Местный ОБЭП изъял документы у этих горе-ювелиров, но поскольку самих изделий уже не было (они были переработаны и проданы), приобщить эти бумаги к материалам дела не удалось. И все-таки это было косвенным подтверждением криминальных художеств Киевского. Параллельно РОВД запросило все приговоры в отношении Василия…

Гастролер-профессионал

Оказалось, что Василий Киевский успел отметиться в нескольких республиках Союза. Он был неоднократно судим за совершение квартирных краж, причем именно путем подбора ключей к дверям. Юношей он обучался профессиональной фотографии, затем закупил добротную аппаратуру для съемок. Как правило, Вася был увешан фотоаппаратами, сумками, штативами, объективами. Благодаря своей приятной внешности он легко завязывал знакомства. А позже, пользуясь доверием граждан, присматривался, сколько в квартире замков и какие они, а вскоре подбирал к ним подходящие отмычки и творил свои темные дела.

Любопытно, что в каждой республике охотник до чужого добра задерживался недолго, не более шести месяцев. А по приезде в Коми АССР не изменил своей схеме и, сорвав куш, уже подумывал перекочевать в какой-нибудь другой неизведанный край. И неизвестно, сколько бы еще квартир доверчивых граждан мог обчистить этот предприимчивый жулик, если бы не мастерство эжвинских сыщиков.

Елена МУЗЫКАНТ.