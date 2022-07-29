«Трибуна» продолжает цикл публикаций о резонансных преступлениях, совершенных в Коми в разное время. Мы проводим своего рода реконструкцию криминальных событий на основе воспоминаний ветеранов сыскного дела республики.

Каждая из этих мрачных историй имеет свои характерные особенности. Сегодня мы перенесемся в начало «нулевых», когда серийные «потрошители» стали уже большой редкостью. И тем не менее, летом 2004 года в столице Коми произошла серия жутких убийств.

Детективные загадки

Все началось с того, что в сыктывкарской «Орбите», в районе гаражного массива по улице Тентюковской, был обнаружен труп неизвестного мужчины (на вид – лет 25-30) со следами насильственной смерти.

Возникло сразу три загадки. Во-первых, личность погибшего не имела особых примет, никаких документов при нем не обнаружили. Во-вторых, у несчастного не было ни верхней одежды, ни обуви. Это означало, что его могли убить в другом месте, а труп перенесли к гаражам. В-третьих, характер смертельного ранения в сердце. Рана была такой глубокой, будто в мужчину в упор выстрелили из ружья. Между тем экспертиза установила, что неизвестного прикончили холодным оружием – шилом либо заточкой. Но каким-то изуверским способом – сразу несколько глубоких проникающих ранений в область сердца.

Была, впрочем, и четвертая загадка. И она не давала покоя начальнику уголовного розыска ГОМ-1 (городского отделения милиции) Андрею Симакину, который в составе опергруппы выехал на место происшествия. Симакина терзала мысль, что он уже видел этого человека, но не мог вспомнить где именно…

Новые трупы

Установить личность жертвы преступления помогла информация из агентурных источников. Им оказался Николай Рябов (имена фигурантов изменены). Будучи уроженцем Сыктывдинского района, он давно переехал в Сыктывкар, жил в центре города и работал в пожарном депо. Выяснилось также, что у Николая был брат-близнец – именно с ним когда-то и общался Андрей Симакин. Вот почему лицо убитого и показалось знакомым начальнику ГОМ-1.Но другие загадки остались, и расследование почти не продвинулось. Между тем не прошло и двух недель, как на улице Карла Маркса, недалеко от магазина «Товары для дома», был убит охранник одного из близлежащих кафе. И тоже, вероятно, заточкой.

А спустя еще пару дней в Лесозаводском районе обнаружили сразу два трупа – мужчины и женщины. «Почерк» этих убийств был похож на первые два. Возникло резонное предположение, что все четыре жертвы – дело рук одного злодея. Однако мотивы преступника были неясны, и никаких зацепок у сыщиков не имелось.

«Почем морковка, бабуля?»

Успех сыскной работы во многом основан на контактах с оперативными источниками, проще говоря, с агентами.

Чем шире агентурная сеть, тем лучше. Правда, иногда приходится долго ждать, прежде чем туда попадет «крупная рыба». Но «оно того стоит»…

У заместителя начальника ГОМ-1 Александра Новикова тоже имелась «своя» сеть, которую он периодически проверял. Причем одним из самых ценных его агентов, как ни парадоксально, была обычная бабушка, не имевшая никакого отношения к криминальному миру.

Баба Варя, как все ее называли, приторговывала на сыктывкарском рынке мелким барахлишком, а также луком и морковкой со своего огорода. Ценность бабули как оперативного источника состояла в том, что она была в курсе всех сплетен и слухов, которые циркулировали в этом бойком месте. А на городском базаре крутились разные люди, в том числе скупщики краденого и прочие темные личности.

На встрече с Александром Новиковым баба Варя рассказала сыщику о некоем Анзоре Кунашвили, который предложил ей продать чужие кроссовки – либо краденые, либо того хуже…

Этот самый Кунашвили был известен милиции. Его квартира по улице Тентюковской состояла на оперативном учете – там часто устраивались шумные пьянки с участием «блатных».

Разумеется, Новиков вспомнил о трупе у гаражей. Кроссовки были предъявлены родственникам убитого Николая Рябова, и они их сразу же опознали.

Весь круг знакомых Анзора Кунашвили сыщики взяли под плотное оперативное наблюдение и вскоре вычислили подозреваемого в кровавых злодействах – некоего Василия Петрова.

Облава на Тентюковской

Следователь получил санкцию на обыск в квартире Кунашвили. Ранним утром к дому № 81 по ул. Тентюковской прибыли сотрудники милиции и группа захвата – бойцы СОБРа (специального отряда быстрого реагирования).

Начальник угрозыска Андрей Симакин и его заместитель Павел Ковалев по пожарной лестнице залезли на крышу магазина, который примыкал к дому

№ 81. Предполагалось, что теплая компания, собравшаяся в притоне, попытается сбежать по крыше во время штурма квартиры.

В этот момент у Симакина зазвонил мобильник. Оперативник Геннадий Фищенко доложил, что он вместе с напарником Андреем Щукиным уже в подъезде: «Двоих приняли, спускайтесь с крыши!»

Через несколько минут опера вбежали в подъезд. Их взору предстала картина: четверо сотрудников СОБРа держат двоих мужчин, лежащих на бетонном полу подъезда, один из них – хозяин квартиры Анзор Кунашвили. Симакин наклонился ко второму и спросил: «Фамилия?» Тот процедил сквозь зубы: «Василий Петров».

«Это же псих!»

Все поднялись на третий этаж. Кунашвили открыл двери, сыщики ворвались в квартиру, но внутри было пусто.

Вдруг в прихожей раздался звонок. Андрей Симакин одной рукой открыл дверь, вторую (с пистолетом) держал за спиной. «Кто такой?» – спросил опер у гостя. «Я Петр Чумов, чай попить к знакомому пришел», – пробормотал тот и вдруг резко распахнул пиджак… А там в одном кармане – небольшой топор, а к левому борту пиджака прикреплено опасное оружие – три заточки.

Сыщики метнулись к гостю и быстро защелкнули на его руках наручники, эксперты аккуратно сняли пиджак и положили его в пакет. В тот момент Симакин подошел к Кунашвили: «Анзор, ну у тебя и кореш! Это же псих, я просто удивляюсь: как ты еще жив до сих пор?».

Конец потрошителя

Вскоре сыщики установили картину кровавых убийств. Накануне первого Николай Рябов пришел в гости к Анзору Кунашвили, где уже находился Василий Петров, а также Петр Чумов. Во время пьянки между Рябовым и Петровым вспыхнула ссора. Зная о том, что Чумов всегда носил с собой комплект заточек, Петров достал одну из них и несколькими ударами заколол Рябова. Тело завернули в ковер и вынесли в гаражный массив.

Две недели спустя поздно ночью Василий Петров зашел в кафе, примыкающее к магазину «Товары для дома» по улице Карла Маркса. Там слово за слово между ним и охранником произошел конфликт. Заведение общепита закончило работу, охранник потребовал неизвестного гостя покинуть помещение. «Ну пошли разберемся!» – сказал тот и на улице заточкой прикончил несчастного секьюрити.

После этого в поселке Лесозавод Петров отдыхал у знакомых – хозяина квартиры в одном из домов и его соседкой лет 35. Как водится, крепко выпили. В какой-то момент стали спорить, перешли на крик. Петров рассвирепел и привычно засунул руку в пиджак. Кореша ничего не подозревали. А гость накинулся на них с заточкой…

P.S. Подозрения о психической неуравновешенности убийцы не подтвердились. Верховный Суд Республики Коми признал Василия Петрова вменяемым и приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.