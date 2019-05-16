Сельчанам приходится плавать с трупами туда и обратно

Для жителей Приуральского и Даниловки главное средство передвижения — лодка. Каждую весну они вынуждены переправляться через реку сквозь глыбы льда, похожие на айсберги.



— Это и страшно, и опасно, но людям приходится рисковать, преодолевая ледяные преграды, — рассказывает сельчанка Евдокия Пыстина. — Конечно, еще за месяц мы начинаем активно готовиться: запасаемся продуктами, медикаментами, топливом. Но ведь бывают случаи, когда ехать надо немедленно.

Сельчане отрезаны от «большой земли» не только во время ледохода. Дороги постоянного действия к Приуральскому и Даниловке нет. Поэтому добираться надо летом по реке 20 километров до Конецбора, а потом еще 63 километра по бездорожью до Печоры. В межсезонье — на вертолете. Рейс два раза в неделю, и надо заранее записываться, иначе не попадешь на борт. Зимой — по зимнику.

Почти у каждого здесь есть своя моторная лодка. Есть и частник — у него лодка побольше, полностью оборудована, но нет лицензии на подвоз. В Печоре такой документ не выдают — надо ехать в Архангельскую область. Раз нет нужной бумажки, транспортная полиция штрафует, поэтому частник хочет бросить это дело.

А добираться на маленьких лодках очень опасно. Особенно когда на Печоре большие волны.

Еще одна проблема печорских сел — отсутствие медицинского обслуживания и пожарной части.

— ФАП есть, а работать некому, — продолжает Евдокия Пыстина. — Второй год поднимаем этот вопрос, но нам отвечают: мол, даже в Печоре не хватает медиков. Правда, в этом году приезжали два молодых специалиста. Но быстро сбежали: один проработал два месяца, а второй — месяц.

А ведь в нашем селе есть и маленькие дети, и пенсионеры. Нынешнюю зиму многие часто болели. Я даже предлагала фельдшеру (пока он был) свои деньги, чтобы купил необходимые лекарства, но тот не взял, сказал — не положено.

Болеть здесь нельзя — помощи оказать некому. А любая смерть в Приуральском или Даниловке оборачивается кошмаром для родственников и односельчан. Прежде чем похоронить, покойника надо везти в Печору на вскрытие, а потом обратно. Да и не каждый лодочник согласится транспортировать тело, тем более во время весеннего половодья.

Екатерина МАКАРОВА,

Печорский район.