Сельчане оказались в безвыходном положении

В редакцию поступили письма от жителей отдаленного поселка Том (Ижемский район). О жизни этой глубинки «Трибуна» неоднократно писала. Основная беда томцев — бездорожье.

Ведущая в поселок дорога проходит по территории сразу трех районов (Ухтинского, Сосногорского и Ижемского). А у семи нянек, как водится, дитя без глазу.

Кроме того, часть этой дороги — ведомственная трасса газовиков. Кто, как и на какие деньги будет обслуживать эту трассу — вечная проблема и боль жителей ижемской глубинки.

В коллективном письме (68 подписей) жители пишут, что опять оказались в изоляции: «Транспортное сообщение Том – Сосногорск – Ухта нестабильно. Газовики не дают возможности проезжать нашим автомобилям по их дороге, выходящей из города на нашу трассу.

Мало того, что мы без газа (хотя труба проходит рядом), так нам теперь и по дороге запрещают ездить. Разве власти не могут договориться? Ведь можно было бы оборудовать летний проезд от села Пожня».

А ветеран Михаил Хохлин написал: «В День России, 12 июня, в поселке был праздник. Творческие коллективы провели замечательный концерт. Однако радоваться нам не хотелось, потому что накануне закрыли проезд по дороге газовиков. Жители пяти небольших населенных пунктов оказались в безвыходном положении. Хотя, чтобы не использовать ведомственную дорогу, можно было бы давно построить и «свою», через Пожню, а это всего 5 км.

Эта часть дороги находится на территории Сосногорского района. Но на этом отрезке нет населенных пунктов, и у района нет заинтересованности заниматься трассой. А внимания со стороны профильного министерства мы не замечаем.

Есть и еще одно печальное обстоятельство. Во время половодья уплыл мост через реку Верхняя Койю. Один из наших предпринимателей соорудил временный мост, но и его при серьезном ливне тоже может запросто смыть.

Мост нужен капитальный, а им уже обязана заниматься администрация МО ГО «Ухта», поскольку это ее территория. Но и у них нет заинтересованности поспешать, так как выход к «их» двум селам находится за 10 км отсюда.

Мы давно и постоянно ставим вопрос о том, чтобы дорогу передать единому хозяину. Без прямого вмешательства главы Коми тут не обойтись».

Редакция связалась с главой администрации п. Том. Василием Кожевиным. Он сообщил, что ситуация по сути не изменилась. Временный мост очень ненадежен: если вода прибудет, его унесет. Ведомственная дорога закрыта, хотя на один день в неделю ее все же открывают для завоза продуктов. Но эти ограничения не устраивают местных жителей. Ведь многие летом хотят поехать в отпуск, вывезти детишек на отдых. Люди имеют свои машины, а воспользоваться этим практически не могут.

Нина ВЕТЛУГИНА.