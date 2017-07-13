Сельчане так и не добились от министра внятного ответа на «больной» вопрос

На прошлой неделе в усинском селе Мутный Материк прошло собрание сельчан с участием министра здравоохранения Коми.

Усеченная медицина

В 2015 году в двух труднодоступных селах — Щельябоже и Мутном Материке – были закрыты участковые больницы. Их «реорганизовали» в амбулатории.

Вместо этих больниц, обслуживавших около трех тысяч сельчан, в амбулаториях осталось всего по 10 коек. «Оптимизировали» и сотрудников. Сейчас пациентов обслуживают два фельдшера и один врач. Селяне жаловались, негодовали, выходили на митинги, о чем не раз писала и «Трибуна».

Инициаторы по «усечению» медобслуживания преследовали одну цель — сократить расходы. Годовое содержание Мутноматерикской участковой больницы обходилось в 11,8 млн рублей, а расходы на соседнюю, Щельябожскую, составляли чуть более 10 млн рублей.

Проблема усинских сельчан в конце июня обсуждалась в правительстве Коми. Тогда глава Минздрава РК Дмитрий Березин заявил, что при необходимости, когда пациенту потребуется круглосуточное медицинское наблюдение, то учреждение Мутного Материка может организовать и развернуть круглосуточные койки до трех дней — пока не решится вопрос о транспортировке больного на «большую землю». Первый зампред правительства Коми Лариса Максимова поручила министру организовать поездку в муниципалитет и разобраться со сложившейся ситуацией.

— Сокращение койко-мест в больнице началось с 2013 года. Реорганизация медучреждения, которая прошла два года назад, для жителей была как нож в сердце, — возмущен глава поселения «Мутный Материк» Константин Канев. — На встречу с министром собрался полный зал народу. Оно и понятно. В трех населенных пунктах (в Мутном, деревнях Васькино и Денисовка) проживают около двух тысяч человек, в том числе более трехсот пожилых и пятьсот детей. И как можно пролечить две тысячи населения на нескольких койках, которые оставили в амбулатории? Как быть престарелым, инвалидам, больным, состоящим на учете с хроническими заболеваниями?



На встречу с министром собрался полный зал народу.

Только вертолетом можно долететь

От Мутного Материка до Усинска — 240 километров. По зимнику можно добраться за 6-8 часов. А в непогоду, в пургу и метель и вовсе — за сутки. В навигационный период курсирует (три раза в неделю) теплоход «Николай Горный», билет в одну сторону — 1500 рублей. В межсезонье на вертолете — 2300 рублей. Но чтобы попасть на «вертушку», надо записываться за месяц до рейса.

— Давно бьемся, чтобы в неделю было три рейса воздушного судна. Для сельчан каждая поездка в Усинск на обследование обходится в «копеечку». Пока идет обследование, нужно где-то жить, а это снова — расходы. Многие не имеют таких денег и отказываются от поездки. Для стариков это буквально смертельный удар! В экстренных случаях из города вызываем санавиацию. Для этого нужно подготовить вертолетную площадку. Но в плохую погоду вертолет не летает, – говорит Канев.

Вливаний не требуется

О какой экономии можно говорить, если только один рейс вертолета обходится в несколько сотен тысяч рублей!

— Необходимо возобновить советскую практику, когда в Усинской ЦРБ принимали вне очереди пациентов, приехавших из отдаленных сел и деревень, — продолжает Константин Захарович.

По словам главы поселения, даже в самые трудные военные, перестроечные годы больница функционировала — никому не приходило в голову ее закрывать. Для того, чтобы больница действовала, ничего капитально строить не надо. Огромных вливаний не требуется. Кадры, хорошие помещения — все есть.

Двухэтажное здание больницы построили в 1988 году. Есть и бревенчатое строение с отоплением, где были предусмотрены операционная, физиотерапевтический и зубной кабинеты. Теперь все пустует. Сократили ставку акушера, лаборанта, санитарок, даже прачечную закрыли…

Жителей Мутного Материка беспокоит и работа врача — руководителя амбулатории, который также ведет прием пациентов. По их мнению, врач и по совместительству менеджер много времени проводит вне поселения, поэтому жители не всегда могут попасть к нему на прием.

По словам местных жителей, они так и не получили от министра внятного ответа о возобновлении круглосуточного стационара в селе. Может, министр приезжал «для галочки»? Пока чиновник взял тайм-аут на раздумье…

Наталья КОЛОДИНОВА.