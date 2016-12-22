Сельчане жалуются на бездорожье и плохую связь

В прошлую пятницу в Сосногорске состоялась отчетная конференция коми народа. Она завершила череду районных конференций, которые ежегодно проходят во всех муниципалитетах республики.

— Из 32 делегатов присутствовали 26. Тема: «Сельские населенные пункты: сегодня и завтра», — рассказал «Трибуне» руководитель сосногорского представительства МОД «Коми войтыр» Владимир Артеев.



Зимой деревня Порожск отрезана от внешнего мира.

На лошади и на лодке

— Делегаты поднимали самые острые вопросы своих территорий, — отметил Владимир Васильевич. — Жителей наших поселений, проживающих вдоль берегов рек, беспокоят последствия нефтеразливов. Испокон веков нас кормила река, а в этом году заметно снизилось поголовье рыбы. Еще одна проблема, которую ежегодно поднимают делегаты нижних деревень Сосногорского района, — бездорожье.

— Не одно десятилетие мы добиваемся у властей обустройства проселочной дороги от развилки у деревни Аким до деревень Порожск и Винла, — сказал делегат конференции, староста Порожска Анатолий Рочев. — В этих двух деревнях проживают почти 200 жителей. Во время весенней и осенней распутицы мы полностью в изоляции. На машине можем добираться только по зимнику, в навигацию — на лодке. Прошлой зимой дорогу чистили отвратительно, единственный транспорт — снегоход да лошадь.

Осенью Винла и Порожск как труднодоступные деревни попали в программу по обеспечению качественной связью. Но качественную связь сельчане так и не получили. В октябре в здании местного клуба установили специальное оборудование — две тарелки и ноутбук. Чтобы выйти в интернет, сельчанам нужно занимать в клубе очередь, как в советское время за колбасой. А сотовая связь «ловит» лишь в радиусе 250 метров.

Некому продавать

В Порожске проживает чуть более ста человек, а за этот год умерло восемь. Последний новый дом в деревне построили в далеких 90-х годах. В этом году «оптимизировалась» школа-сад. В Порожске остались лишь ФАП, два частных магазина, радиорелейная станция. После того, как здание почты сгорело (а там находилась и АТС), почтальон вынуждена работать на дому. Еще держится один фермер.

— Каждый год собираем урожай овощей и картофеля, — говорит Анатолий Рочев. — Но сбывать некуда. В этом году я планировал сдать картофель в бюджетную организацию Сосногорска. Но тут же столкнулся с бюрократическими препонами. Для начала нужно выйти на аукцион, участвовать в тендере. Второе — продукция должна быть сертифицирована. Для этого товар необходимо везти в Сыктывкар. Чтобы получить сертификат, нужно еще выложить 40 тысяч рублей.

Думаю, пора, как в старые советские времена, снова открывать закупочные пункты и базы, а также организовывать приемку дикоросов.

— Когда был еще депутатом городского Совета от нижних деревень, неоднократно поднимал проблемы коми сельчан, — добавляет руководитель сосногорского представительства МОД «Коми войтыр» Владимир Артеев. — Бывал в этих деревнях не только по зимнику, но и добирался по реке на своей лодке. Считаю, нужно возрождать закупочные пункты. Парадокс, но получается, что проще картофель привезти из Египта, чем из бездорожного Порожска.

На прилавках все привозное, а излишки своей картошки за ненадобностью сельчане вынуждены закапывать по весне в яму.

«Лапша быстрого приготовления»

Самые больные проблемы поселка Поляна на конференции озвучила делегат Надежда Костенко.

— Наш поселок условно можно разделить на две части: старую и новую — куда переселили семьи из закрывающегося поселка Иван-Ель. Нам, переселенцам, республиканские и районные чиновники сулили радужную картину растущего поселка, который строился по федеральной и республиканской целевым программам «Жилище». Под переселенцев построены 64 «картонных» домика, возводимые ООО «Сыктывкарский промкомбинат». Быстровозводимые дома (в народе их называют «лапшой быстрого приготовления») — деревянные, каркасно-панельные, сверху обшиты сайдингом. Гарантия у них — три года.

— В затяжную северную зиму эти дома превращаются в «морозильники». В одной из таких хибар живем уже шесть лет, — продолжает Костенко, педагог с 40-летним стажем. — С наступлением зимы стены моего дома покрываются инеем. Каждый дом оборудован автономной системой отопления — котлом, который рассчитан как на твердое топливо, так и на газ. «Голубое топливо» нам обещали провести еще в 2014 году. Но обещанного три года ждут. Чтобы хоть как-то прогреться, вынуждены «кочегарить» дровами круглосуточно. Готовим на электричестве. Будет настоящая катастрофа, если вырубится электричество. Тепло от котла (он находится в специальной топочной) в помещения подается с помощью циркуляционного насоса. Дрова — особая статья расходов в семейном бюджете и очень затратная.

В поселке, который находится рядом с Сосногорском, нет интернета, мобильная связь «ловит» очень плохо. В домах переселенцы не могут установить и стационарные телефоны. Новую телефонную станцию обещали к концу этого года. Но она так и не появилась. Случись беда, жителям «скорую» не вызвать.

Без магазина, детсада и аптеки

Воду для питья жителям Поляны приходится носить из единственной водоколонки. В поселке переселенцев нет ни аптеки, ни торговой точки, ни детских площадок, детвора играет прямо на дороге. Родители вынуждены возить малышей в соседнюю Пожню в садик, а школьники обучаются в Сосногорске.

Не решился вопрос и с расписанием рейсового автобуса. Большой интервал между рейсами не устраивает ни родителей, имеющих маленьких детей, ни пенсионеров, которые ездят в больницу в город. Для пожилых и инвалидов настоящей преградой становится путь до магазина, который находится в старом поселке. Для этого нужно преодолеть огромную канаву, которая «окольцевала» новый поселок.

По словам Надежды Владимировны, проблем хватает и в старом поселке. Еще год назад по смете были выделены деньги на очистку старого колодца, но воз и ныне там. Недостаточно освещены и улицы.

По словам самих жителей, сегодня поселок переселенцев Поляна — непаханое поле для правоохранительных и надзорных органов. Ведь в это «поле чудес», как в известной сказке, были закопаны немалые бюджетные деньги.

Наталья КОЛОДИНОВА.