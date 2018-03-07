Сельчанин отбился от хищника и вырвал щенка из волчьей пасти

5 марта безоружный житель поселка Подзь Койгородского района Михаил Попов вступил в схватку с лесным зверем и вышел из нее победителем.

По словам Михаила Евгеньевича, волки появились в его дворе около десяти часов вечера:

— У меня две семимесячные гончие. Живут в вольере. В тот вечер я их покормил и решил не запирать — оставил ночевать в дровянике. Вдруг услышал, как собаки начали визжать. Я даже сразу и не сообразил, что произошло. Выскочил на улицу в чем был — в трусах, футболке и тапочках. Смотрю, волк выбежал из дровяника. Я по-думал — ну все, задрали… Кинулся туда, а мне навстречу другой «серый», и в его зубах — моя собачка.

— И вы кинулись выручать щенка? Буквально вырвали у волка добычу из пасти…

— А что мне оставалось делать? Он тащит собаку, и я тоже. Под руку попался эмалированный тазик. Им я два раза и стукнул волка по башке. Он, видать, опешил и отпустил щенка.

— Поразительная смелость! Не испугались?

— Это потом меня трясло, долго не мог уснуть. Главное, жалко было щенят! Хотя, когда я вырывал из его зубов собаку, промелькнула мысль: а вдруг на меня накинется? Но все обошлось. Волк убежал в лес без добычи.

По словам Михаила Евгеньевича, щенки получили сильный стресс: один спрятался, а второй, побывав в зубах хищника, ранен. Утром они отказались от еды. Но Попов уверен — щенок выздоровеет. Не даром же говорят: «Все заживает, как на собаке».

Михаил Евгеньевич родился в Подзи. Работает водителем лесовоза в компании «Лузалес». Ему сейчас 57 лет. Он охотник со стажем. Говорит, что в рукопашный бой с хищником вступил в первый раз. Но пока пришлось временно забросить охоту. Он случайно утопил ружье. К следующему сезону Попов хочет покупать новое ружье, завел и гончих псов — тех самых, которых едва не загрызли волки.

Екатерина МАКАРОВА, Койгородский район.