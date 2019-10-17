Сельчанин забил собаку кувалдой

На этой неделе «ВКонтакте» появилось жуткое видео: в одном из дворов Визинги мужчина деревянной кувалдой бьет собаку. Истязание животного на камеру мобильного телефона сняли очевидцы.

По словам сельчан, женщине собака досталась в «наследство» от умершей матери. Но для дочери пес оказался обузой, и она попросила знакомого убить животное. Тот не стал долго думать: заколотил питомца до смерти на глазах у прохожих и даже детей.

Как видно и слышно на записи, из сарая доносится, как жалобно скулит пес. К сараю подходят люди, видимо, чтобы остановить изверга. Спрашивают: «Что здесь происходит?» В ответ некая женщина просит их помочь убить собаку.

– Зачем он мне? Он мне не нужен, – доносится из сарая женский голос.

– Если не нужен, усыпляй. Зачем так-то? – говорят прохожие.

– Нет денег усыплять. Давай! – слышно, как командует женщина…

Изувеченный пес все-таки смог вырваться из рук «палача». На видео видно, что, истекая кровью, он едва стоит на ногах. Но выжить бедолаге не удалось…

Возмущенные жестокостью односельчан жители Визинги написали заявление в полицию.

Полицейским удалось найти труп собаки, которую хозяева успели закопать на пустыре в черте села. Труп животного передали экспертам. Идет проверка, выясняются все обстоятельства.

А Лаврик выжил

К сожалению, это не единичный случай человеческой жестокости. В марте нынешнего года вся республика следила за состоянием здоровья лабрадора.

Напомним, пса с пробитой головой сыктывкарцы нашли в мусорном контейнере рядом с детским садом на улице Морозова 6 марта. Волонтеры назвали его Лавриком и отвезли в ветклинику. Благодаря помощи неравнодушных людей Лаврик выжил. Сейчас он вместе с другими собаками живет в загородном доме.

По словам зоозащитников, на улице лабрадор чувствует себя отлично, но подолгу гулять ему нельзя. У него спондилез – возрастное заболевание позвоночника, которому сопутствуют сильные боли и может развиться паралич. Его выгуливают по два-три раза в день. Лаврик питается специальным кормом для страдающих спондилезом собак.

Зоозащитники пытались на законных основаниях привлечь хозяина собаки, который искалечил собственного питомца, к уголовной ответственности, но не смогли. Правоохранители не нашли доказательств в действиях хозяев «умышленного жестокого обращения с животным».

Екатерина МАКАРОВА.