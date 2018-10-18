Сельчанка решила проверить, можно ли выжить на три с половиной тысячи

Ижемка проверит на себе диету, предложенную саратовской чиновницей.

На минувшей неделе саратовский министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова заявила, что для жизни пенсионеру хватит и половины суммы нынешнего прожиточного минимума, который равен 3,5 тысячи рублей. На следующий день глава региона Валерий Радаев освободил Соколову от занимаемой должности.

Пенсионерка из Ижмы Галина Рочева решила проверить, можно ли выжить на предложенную сумму — об этом сообщает портал «Миян Ижма». С 12 октября она подробно рассказывает о своей диете на странице «ВКонтакте».

«Размер моей пенсии 18 тысяч рублей, — пишет Галина Рочева. — Я хочу посмотреть, сколько уйдет денег на еду за месяц, и доказать чиновникам, что на 3500 рублей не прожить».

После трех дней «диеты» она написала: «Самочувствие нормальное, пью много воды. Ем не так много, давно отказалась от сахара и хлеба. Думаю, что к концу эксперимента скину килограмма два. Обострений хронических заболеваний тоже не боюсь».