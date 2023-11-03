После рождения в нынешнем году в Сыктывкаре Беличьего парка улица Димитрова, берущая начало от парка Мичуринского, стала связующим звеном между двумя зелеными зонами. Однако и сама улица, и этот парк когда-то носили совсем другие названия. Более того, при входе в парк встречать посетителей должен был величественный монумент, про который очень быстро забыли.

Историю этой территории столицы Коми рассказали на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» краеведы Вячеслав Слюсарев и Игорь Бобраков. Познавательная прогулка так и называлась – «Улица Димитрова: от парка до парка».

Зеленая альтернатива

Согласно генеральному проекту планирования 1936 года, в Сыктывкаре к востоку от местечка Кируль должен был возникнуть промышленный район с лесопильным и лесохимическим предприятиями. А чтобы его рабочим и инженерам было где отдохнуть, чуть западнее предполагалось создать огромный лесопарк, охватывающий треть территории современного города. Однако этим планам помешала война, и только в 1952 году горисполком вернулся к идее организации еще одной, помимо Кировского парка, зеленой зоны.

Зеленая зона действительно появилась, только это был не парк, а дендрарий лесного техникума. А вот когда техникум перевели в Ухту, горисполком решил превратить лесной массив в место отдыха сыктывкарцев. Сначала там возвели танцплощадку, затем – открытый плавательный бассейн. Для этого небольшой кусок парковой территории обложили бетонными плитами и насыпали песчаный пляж. Увы, бассейну не суждена была долгая жизнь – санэпидемстанция обнаружила там превышение инфекции и через пару лет его закрыла.

Но парк продолжал развиваться, особенно после того, как его взял под свое крыло Сыктывкарский механический завод. Появились колесо обозрения высотой 25 метров, аттракцион «Веселый автодром» с пятью электромобилями, «Самолет», качели, цепочная карусель и декоративный пруд вместо бассейна.

Мичуринские «чудеса»

Рядом с парком проходила появившаяся еще в 1949 году улица Мичурина, названная так в честь знаменитого советского селекционера, а потому и парк стал называться Мичуринским. В 1967 году от улицы отрезали большой кусок и присоединили к Октябрьскому проспекту, после чего горисполком решил дать зеленой зоне другое имя – «Парк 50-летия Коми комсомола». Предполагалось, что его будет посещать преимущественно молодое поколение сыктывкарцев. Чтобы подчеркнуть его возрастную направленность, при входе должны были возвести соответствующий монумент. Начали же с того, что поставили большой закладной камень с надписью: «Здесь будет установлен памятник молодежи Севера».

Молодежь этот парк полюбила, но новое название не прижилось. Да и про памятник быстро забыли. А камень, возвещавший об его установлении, оказался перевернутым. В начале 1990-х годов его и вовсе убрали, чтобы он не мешал строительству церкви Христа-Спасителя.

С аттракционами же стали происходить «чудеса». По словам Слюсарева, колесо обозрения частенько останавливалось, и люди вынуждены были час-полтора сидеть порой на самой его вершине в ожидании, пока не придет механик и не исправит положение. А однажды оно, наоборот, неожиданно для всех начало бешено вращаться, приведя в ужас тех, кто на нем находился.

Неприятный случай произошел однажды и на цепочной карусели. По рассказу сыктывкарца Павла Коврижко, которому в 1972 году исполнилось 15 лет, он со своими друзьями, сдав экзамены, пришел в парк и увидел, что карусель еще не работает. Но один из этих ребят был знаком с оператором и договорился с ним, что тот покатает парней бесплатно. Ребята уселись, карусель завели, а оператор ненадолго ушел по своим делам. Первые десять минут подростки дурачились и смеялись, затем слегка притихли – их стало тошнить. Наконец они принялись кричать и звать на помощь. Увы, в парке в это время не было ни души. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы оператор все же не услышал их зов и не остановил карусель, после чего признался, что совсем про них забыл. Пацаны еле доползли до скамейки и долго сидели, приобретая равновесие и нормальный цвет своих лиц.

Оскверненная земля

Во второй половине 1980-х годов Мичуринский парк пришел в запустение – у города не хватало средств на его содержание. От колеса обозрения остались одни остовы, которые позже убрали. Вслед за ним исчезли карусель, качели и скамейки. Часть парка заболотилась, и он из зеленой зоны превратился в криминальную. Здесь происходили изнасилования, убийства и самоубийства.

И тогда местная община евангельских христиан-баптистов, появившаяся в Сыктывкаре еще в 1943 году, посчитав территорию парка оскверненной, обратилась к городским властям с предложением возвести на его краю церковь и тем самым внести туда дух святости и благодати. Так в начале 1990-х годов в парке появилась церковь Христа Спасителя, возведенная в неоготическом стиле по проекту сыктывкарца Павла Резникова и петербуржца Эриха Булатова.

Возрождаться же парк начал только в «нулевые» годы. Началось с того, что мэр Сергей Катунин привел всю свою администрацию на субботник, чтобы очистить территорию от мусора. Затем было осушено болото, вновь заасфальтированы аллеи, поставлены скамейки.

Второй толчок к возрождению был дан в 2018 году, когда Сыктывкар в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» получил 160 миллионов рублей. Городская администрация решила потратить часть этих средств на реконструкцию парка. Убрали старые и больные деревья, с помощью гидропосева обустроили газон, возвели новую детскую площадку с горками и качелями, а также установили входную арку и арт-объект «Дерево талантов».

В память о «Коми Болгарии»

По южной окраине Сыктывкара, параллельно нынешней Коммунистической улице, шла до села Выльгорт грунтовая дорога. В 1960-е годы с одной ее стороны подступили панельные пятиэтажки новых микрорайонов. Дорогу заасфальтировали и назвали Транспортной улицей. Правда, к тому времени она уже не доходила до Выльгорта – ее обрезала железная дорога.

В 1972 году улицу переименовали в Димитрова – в честь известного болгарского революционера, которого в 1933 году гитлеровцы обвинили в поджоге рейхстага. Но он сумел на суде не только доказать свою невиновность, но из обвиняемого стать обвинителем нацизма. Позже он возглавил Коминтерн, а в 1946 году стал главой правительства Болгарии. В 1982 году на улице Димитрова установили его бюст и его именем назвали школу.

Хотя к Сыктывкару Георгий Димитров имеет такое же отношение, как Орджоникидзе и Киров, появление улицы его имени не случайно. В конце 1960-х годов в Коми было создано совместное советско-болгарское объединение «Мезеньлес», согласно которому рабочие из братской страны получили право заготавливать лес в Удорском районе. Так началась коми-болгарская дружба. Один за другим возникли болгарские поселки Усогорск, Благоево, Междуреченск и Верхнемезенск, которые прозвали «Коми Болгарией». В среднем численность болгар, одномоментно работавших в Коми, составила около 17 тысяч человек.

В центре Сыктывкара открылось Генеральное консульство Народной Республики Болгарии, в коми вузах обучались болгарские студенты, юноши и девушки из двух стран женились или выходили замуж друг за друга.

После развала СССР приказала долго жить и «Коми Болгария». 30 сентября 1994 года со станции «Кослан» уехал последний поезд с болгарскими лесозаготовителями. А улица и бюст Димитрова остались как напоминание о четвертьвековой коми-болгарской дружбе.

P.S. «Вестсайдская история» по-сыктывкарски

Как рассказал, со слов своих родителей, Вячеслав Слюсарев, в 1990-е годы в городе наблюдался рост преступности, и стали возникать разного рода молодежные группировки, объединявшиеся по месту жительства. Мама Славы входила в «морозовскую», поскольку жила на одноименной улице, а папа – в «димитровскую». Оба сообщества враждовали между собой.

Но однажды, совсем как в знаменитом мюзикле «Вестсайдская история», молодые люди из враждующих группировок встретились и полюбили друг друга. А произошло это потому, что «морозовские» и «димитровские» вместе ненавидели тех, кто жил на Коммунистической. И родители Славы познакомились, когда первые две шайки объединились против третьей.

В отличие от американского мюзикла, где гибнет главный герой, финал сыктывкарской истории был счастливым – молодые люди поженились и произвели на свет будущего активиста проекта «Пешком по Усть-Сысольску».

Григорий АЛИН.