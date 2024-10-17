Сельская фурия с ружьем и топориком (Криминал от 18 октября)

Суд назначил жительнице поселка Югыдъяг 10,5 лет колонии общего режима.

Ранее неоднократно судимая 39-летняя дама похитила у бывшего мужа охотничье ружье и пыталась продать его односельчанам. При очередной неудачной попытке продажи оружия 74-летний экс-супруг отобрал у нее ружье, спрятал его в кладовке своего дома и сообщил в полицию. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный топорик и ударила мужчину по голове и предплечью. Получив тяжелое ранение, он чудом спасся, выпрыгнув в окно.

От них не спрячешься!

Житель Яреги заплатит административный штраф за то, что спрятался в шкафу.

Судебный пристав пришел к нему домой, чтобы принудительно привести его на судебное заседание. Однако мужчина спрятался от него, забравшись в шкаф в спальной комнате. Это действие было квалифицировано как воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Мировой судья Ярегского судебного участка Ухты наложил на виновного штраф в 1 тысячу рублей.

Убил брата-близнеца

Трагедия произошла в печорском поселке Талый.

В помещении летней кухни между 46-летними братьями-близнецами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой один брат ударил другого ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Пырнула гостя ножом

Мужчина поплатился за то, что начал есть винегрет без разрешения.

56-летняя жительница села Айкино вместе со знакомым в течение дня распивали спиртное на улице, а к вечеру переместились в ее квартиру. На ужин хозяйка решила приготовить винегрет, а ее гость в это время, не снимая обуви, вальяжно развалился на диване с сигаретой в руках. После того, как тарелка с винегретом появилась на столе, мужчина тут же приступил к еде. Хозяйка разозлилась и схватила нож. Гость успел убежать, но вскоре вспомнил, что забыл свою верхнюю одежду, и вернулся. Женщина, недолго думая, ударила его ножом в грудь. Потерпевший выжил только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Жительница Айкино на 1,5 года отправится в колонию общего режима.

«Подарочная SIM-карта»

МТС предупреждает своих абонентов о новой схеме мошенников.

Мошенники представляются сотрудниками одного из российских мобильных операторов, сообщая абоненту, что для него открыта новая SIM-карта с уже записанной суммой, к примеру, 450 рублей. «Если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги – вывести на свой банковский счет», – заверяют они. Далее «жертве» предлагают вывести деньги, но для этого им якобы нужны персональные данные абонента. Получив все нужные им данные, мошенники получают доступ и к деньгам на счетах. МТС в связи с этим рекомендует не доверять посторонним лицам и регулярно проверять свои банковские, а также телефонные счета.