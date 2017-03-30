Сельская глубинка «штурмует» вертолет

Во время весенней распутицы из труднодоступных припечорских сел до «большой земли» можно добраться только на вертолете.



Аэровокзал в селе Кипиево — это ветхая избушка с печным отоплением.

«Народная касса»

— Период распутицы для нас — «горячая пора», — говорит Ирина Филиппова, работник вертолетной площадки в селе Кипиево. — В нынешний сезон первый рейс запланирован на 3 апреля. На борт «вертушки» записались уже почти два десятка кипиевцев. Но тетрадка с записью очередников каждый день пополняется. Вертолет прилетает в основном 16-местный. Причем — уже с пассажирами на борту. А ведь надо взять еще людей из Брыкаланска и Няшабожа. Кипиевцы буквально «штурмом» берут места на винтокрылой машине.

— Еще одна проблема — аэропорт в Кипиево, — отмечает Ирина Кимовна. — Аэровокзал с печным отоплением настолько обветшал, что в любой момент может сложиться как карточный домик. Чтобы совсем не замерзнуть, я каждый раз приношу обогреватель из дома. В прошлые годы на «народные» деньги для аэровокзала был приобретен калорифер. Но тогда бывший глава поселения посчитал, что обогреватель нужнее для школы, и отобрал его. Также «народная касса» помогла приобрести металлосайдинг для обивки крыши, на это скидывались всем селом. Товар уже завезен, находится на складе местного сельпо. В конце мая планируем разобрать старую постройку и начать строительство нового аэропорта.

— Мой супруг Николай 19 лет работал здесь диспетчером, — продолжает И. Филиппова. — За годы работы я ему во всем помогала: на общественных началах занимала место за кассой, взвешивала багаж, провожала пассажиров на борт, вела запись на рейсы. Взлетно-посадочную полосу, здание и аэродромное хозяйство мы с мужем содержали своими силами и на свои деньги. Сами и дрова заготавливали. Я так прикипела к этой работе, что после смерти мужа согласилась по совместительству работать диспетчером. Работа непростая, бывают здесь и внештатные ситуации. К примеру, в январе этого года надо было экстренно посадить вертолет санавиации. Чтобы срочно очистить площадку от снега, пришлось за свой счет нанимать местного жителя на снегоходе. Денежное жалованье работника аэропорта — меньше шести тысяч рублей. Недавно прошла обучение в Усть-Цильме, где были организованы двухнедельные курсы. Теперь работники вертолетных площадок сами и диспетчера, и начальники.

Шапка — по кругу

Осенью в Няшабоже снесли здание аэровокзала, которое прослужило почти 50 лет. Под здание аэропорта оборудовали строительный балок. Внутренней перегородкой отделили зал ожидания от диспетчерской. Печку пока не установили, поэтому весной приходится пользоваться обогревателем.

А в Брыкаланске местные жители сами отремонтировали помещение местного аэропорта. Чтобы собрать деньги, пустили шапку по кругу, в «общий котел» скидывались всем селом. Ремонтные работы проводили во время субботников и воскресников. Многие годы помещение дровами обеспечивал супруг диспетчера Ольги Терентьевой.

— В селе нет гусеничного трактора с ковшом, а колесный не справляется с очисткой взлетно-посадочной полосы и подъезда к аэропорту, — обеспокоена Ольга Терентьева. — Я здесь диспетчером отработала почти два десятка лет, с апреля к работе после прохождения курсов приступает новый специалист, местная жительница Надежда Немчинова. — В этом году, если снег на площадке долго не будет таять, жителям придется организованно выйти на его уборку.

Во всеоружии встречает сезонное авиасообщение и легендарный начальник вертолетной площадки села Ижма Сергей Сотников, благодаря которому шесть лет назад удалось посадить аварийный самолет, летевший из Якутии в Москву.

Наталья КОЛОДИНОВА.