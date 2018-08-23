Сельские депутаты собирают подписи

Лето считается мертвым сезоном в общественной жизни. Государственная Дума и региональные парламенты уходят на каникулы, политические страсти на время стихают. Однако депутаты Ижемского района, напротив, нынешним летом развернули бурную деятельность.

В шести поселениях района прошли внеочередные сессии. На них были приняты обращения в адрес Госдумы РФ (и персонально к депутатам от региона). Депутаты сельских поселений требуют отозвать проект пенсионной реформы, предложенный правительством, отменить изменения в законе РФ «Об образовании», а также отменить закон об увеличении НДС. По мнению ижемских активистов, в закон «Об образовании» внесены нормы, ущемляющие интересы коренных народов, а увеличение налога приведет к повышению цен на все товары.

В документе, который подписали депутаты шести поселений, говорится:

«Эти жизненно важные для россиян законы были приняты без обсуждения с депутатами Советов на местах, в трудовых коллективах, общественных организациях. Однако эти законопроекты, одобренные Госсоветом, сессиями Ижемского района признаны непродуманными и даже антинародными, а потому подлежат отмене. Большинство сессий (пять из семи) выразило недоверие депутатам Госдумы РФ О. Савастьяновой и И. Медведеву, внесло предложение начать процедуру отзыва этих депутатов. Аналогичные решения сессий приняты по отношению к пяти членам президиума Госсовета РК: Н. Дорофеевой, А. Макаренко, В. Жиделевой, В. Косову и В. Смалию. Эти пятеро, посоветовавшись между собой, одобрили антинародный, по нашему мнению, проект пенсионной реформы.

Мы призываем всех депутатов муниципального уровня Республики Коми в в ближайшее время провести в районах и городах внеочередные сессии с оценкой принятых Госдумой РФ документов и присоединиться к нашему призыву выразить недоверие перечисленным депутатам Госдумы РФ и Госсовета РК».

Как утверждают организаторы акции, их поддерживает большинство жителей района, сбор подписей продолжается.