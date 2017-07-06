Сельские дети останутся без помощи и опеки

1 июля Щельяюрскому реабилитационному центру для несовершеннолетних исполнилось 20 лет. Но вместо поздравлений власть преподнесла юбилярам неприятный сюрприз — коллектив уведомили о том, что учреждение ликвидируется.

Собственник здания — дошкольное учреждение поселка Щельяюр, помещения которого на протяжении 13 лет арендовал реабилитационный центр, – отказался продлевать аренду, а других соответствующих помещений районные власти так и не нашли.

— Нас поставили перед фактом. С 1 октября центр будет ликвидирован — такое решение было принято 22 июня на заседании межведомственной комиссии, которое проходило на уровне правительства, — говорит директор центра Мария Филиппова. — Это стало для нас полной неожиданностью. С 3 июля почти весь коллектив отправлен в отпуск. С середины июня мы детей уже не принимали. Последних трех подопечных вынуждены были «пристроить»: одного пока определили под опеку, второго обратно к родителям, пока суд не состоялся, а 7-летнего ребенка временно пристроили в детское отделение больницы, он по решению суда ждет путевку в Ухтинский детский дом.

Раньше дети из неблагополучных семей реабилитацию проходили также и в деревне Диюр. Но там центр размещался в старом купеческом доме, и по предписанию

пожнадзора в 2011 году его закрыли.

…Не имея родного угла

История появления центра такова. В 1997 году в одном из одноэтажных деревянных зданий бывшего детсада в Щельяюре открылся социальный приют для детей и подростков. А в 2004 году центр был переведен в пустующую часть двухэтажного кирпичного здания детского сада. Часть здания (400 кв.м) администрация специально реконструировала под центр. Для центра был даже сделан отдельный техпаспорт.

— Но казус в том, что за все эти годы занимаемая центром площадь так и не была оформлена и передана в нашу собственность, — говорит Мария Степановна. — К тому же нас лишили и собственных помещений, которые раньше мы занимали в неблагоустроенном здании. В 2006 году наше учреждение было передано в республиканскую собственность, и тогда же был заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом. Но со сменой руководителя района поменялись и условия договора. В 2009 году аренда имущества, являющегося собственностью района, была с 80-процентной скидкой, через год – с 50-процентной скидкой, а с 2011 года мы платили уже в полном объеме. Причем за эти 13 лет каждый год на арендуемой площади мы проводили косметический ремонт, металлочерепицей перекрыли крышу, вложили немало финансов, чтобы постройка соответствовала всем нормам СанПиНа.

Куда податься?

М. Филиппову серьезно беспокоит и дальнейшее трудоустройство своих подчиненных.

— Наше учреждение имело лицензии — как медицинскую, так и на осуществление образовательной деятельности. Центр был полностью укомплектован дипломированными кадрами. Два специалиста проходят обучение в вузе. Большинство – молодые женщины с детьми, шестеро из них — многодетные. Все работники местные, к тому же у многих кредиты, ссуды, люди строятся. Теперь сотрудники останутся без средств, в Щельяюре нет рабочих мест. Пока лишь троим обещают работу в садике, где планируют открыть к осени группу, — заключила Мария Степановна.

— Наш центр был очень востребован в нашем депрессивном районе, где высокая безработица, высокий процент неблагополучных семей, — отмечает специалист по социальной работе Таисья Канева.

Учреждение давало возможность несовершеннолетним круглосуточно получить незамедлительную социальную, психологическую помощь.

Центр был рассчитан на 10 мест круглосуточного пребывания для детей и подростков от 3 до 18 лет. За 20 лет здесь прошли реабилитацию 2400 детей со всего района. Все они были обогреты, одеты, накормлены, окружены любовью и вниманием, чего им не хватало в родной семье. Для многих детишек центр стал единственным местом, где они получали хоть какое-то человеческое тепло. У каждого из таких детей своя непростая история.

— Зачастую, бывало, к нам детей привозили полураздетых, голодных, грязных, им требовалась незамедлительная помощь, — продолжает Таисья Канева. — За все эти годы не было ни одного дня, чтобы центр пустовал. Только за последние полгода к нам поступило 20 детей. Ликвидация центра приведет к тому, что несовершеннолетние дети и их семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, будут лишены возможности получить социальную помощь.

Кровля протекает

По сути, фактически выброшенными на улицу окажутся не только сотрудники, но и нуждающиеся в помощи подопечные. Впрочем, такое решение властей уже принято и «обжалованию не подлежит».

То, что реабилитационный центр в районе необходим —всем очевидно. Но начальник районного управления образования Анжелика Волкова считает, что для щельяюрцев садик нужнее:

— В поселке детский сад посещают около двухста детей, еще 98 малышей — в очереди за получением места.

Коллектив ликвидируемого центра обращался за помощью и к депутатам райсовета. Как пишут в письме обеспокоенные ситуацией сотрудники, районные власти им предложили занять неблагоустроенное и совсем несоответствующее нормам СанПиНа здание бывшего детского отделения Щельяюрской участковой больницы.

В деревянном здании нет отопления, канализации и водоснабжения. Кровля протекает, поэтому внутри обвалилась штукатурка. Нет нормального подъезда к зданию. К тому же сама площадь внутри здания и придворовая территория очень маленькие, здесь невозможно разместить ни детскую площадку, ни подсобные помещения, ни даже мусорный контейнер.

Наталья КОЛОДИНОВА.